وكشفت قناة الرياضية السعودية عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أن صلاح سيتوجه إلى مدينة جدة خلال هذا الأسبوع.

وأضافت أن تفاصيل زيارة النجم المصري الدولي إلى جدة، لم تتضح تفاصيلها بعد.

خرج صلاح من حسابات المدرب الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول في اختيار التشكيل الأساسي الذي يخوض مباراة برايتون، اليوم السبت، في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واصل نجم ليفربول الإنجليزي الغياب عن التشكيل الأساسي لفريقه للمباراة الخامسة على التوالي، لتثار التكهنات بشأن مستقبله وإمكانية رحيله عن النادي الإنجليزي.

واضطر سلوت لإشراك صلاح بعد 25 دقيقة من مباراة برايتون مكان جو جوميز، المصاب.

وأُثيرت الشكوك بشأن مستقبل صلاح الأسبوع الماضي بسبب تصريحاته القوية التي هاجم فيها سلوت، مشيرا إلى تدهور العلاقة مع المدرب الهولندي بعد استبعاده لثلاث مباريات متتالية، وملمحا إلى أن هناك شخصا ما في النادي لا يريد استمراره.

ونتيجة لذلك خرج صلاح من قائمة ليفربول في مواجهة إنتر ميلانو في دوري الأبطال، ثم أشركه في مباراة برايتون مكان جو غوميز، المصاب وساهم بضربة ركنية متقنة في إحراز الهدف الثاني للريدز.

ويُعد صلاح نجم ليفربول الأبرز، والهداف التاريخي للنادي في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن تراجع معدله هذا الموسم حيث سجل 4 أهداف في 13 مباراة.

ويستعد صلاح للمشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية الأسبوع المقبل، وقال أيضا إنه لا يعلم ما سيحدث خلال فترة غيابه عن ليفربول.

وكان النجم المصري (33 عاما) وقع عقدا في أواخر الموسم الماضي يمتد لموسمين إضافيين حتى صيف 2027.