ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن مصادر من داخل غرفة ملابس "الريدز" أن أغلب اللاعبين أعربوا عن احترامهم للمدرب وخياراته التكتيكية، رغم الضجة التي شككت في مستقبله بعد توالي النتائج السلبية خلال هذا الموسم.

وقال العديد من اللاعبين إن سلوت يعرف كيفية دفعهم لإعطاء أفضل ما لديهم، وهو ما ظهر جليا في المباراة الأخيرة التي فاز فيها "الريدز" على إنتر ميلانو الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

ذكر المصدر أن قرار استبعاد صلاح من التشكيلة يوم الثلاثاء، بعد تصريحاته المثيرة حول علاقته بالنادي والمدرب، اتخذ بتنسيق بين الإدارة وسلوت، ما يشير إلى أن المدرب الهولندي يحظى بدعم الإدارة العليا.

كما أن جماهير "الريدز" تقف مع سلوت في خلافه صلاح، إذ هتف الآلاف من المشجعين باسمه خلال مباراة الإنتر.

وعاتب العديد من لاعبي ليفربول الحاليين والسابقين صلاح على تسرعه وتصريحاته النارية، مؤكدين أن جميع اللاعبين يمرون بفترات صعبة، ولكن عليهم ضبط مشاعرهم وتسوية القضية داخلي.

وأوردت الصحيفة استطلاع رأي للجماهير الصينية حول تصريحات صلاح المثيرة للجدل التي أدلى بها الأسبوع الماضي، وأوضح الاستفتاء أن 88 بالمئة من المصوتين الصينيين لم يوافقوا على تصرفات اللاعب الذي انتفض ضد النادي والمدرب بعد جلوسه على دكة البدلاء لثلاث مباريات متتالية.

وذكرت تقارير صحفية، الأربعاء، أن المدير الفني "للريدز" عقد اجتماعا مع صلاح بمشاركة المدير الرياضي للنادي ليفربول ريتشارد هيوز في محاولة لتهدئة الأوضاع.

ووفق للمصادر، فإناللقاء بين صلاح سلوت انتهى دون اعتذار النجم المصري وتمسكه بعدم التراجع عن تصريحاته، الأمر الذي يشي باستمرار التوتر بين الطرفين.

وجاء هذا في وقت تتحدث فيه تقارير أخرى عن وصول "الريدز" وصلاح إلى نقطة النهاية، خصوصا بعد إبداء العديد من الأندية السعودية رغبتها في التعاقد مع النجم المصري البالغ 33 عاما في يناير.

