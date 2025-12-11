كشف مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي، الخميس، القائمة النهائية لـ"أسود الأطلس" في كأس أمم إفريقيا، التي تحتضنها المملكة المغربية في الفترة ما بين 21 ديسمبر الجاري إلى غاية 18 من يناير 2026.
وضمت قائمة وليد الركراكي النهائية 26 لاعبا، إضافة للاعبين في القائمة الاحتياطية:
حراسة المرمى: ياسين بونو - منير الكجوي المحمدي - المهدي الحرار.
الدفاع: أشرف حكيمي - محمد الشيبي - جواد الياميق - رومان سايس - عبد الحميد آيت بودلال - نايف أكرد - آدم ماسينا - نصير مزراوي - أنس صلاح الدين.
وسط الميدان: أسامة ترغالين - سفيان أمرابط - إسماعيل الصيباري - بلال الخنوس - نائل العيناوي - عز الدين أوناحي.
الهجوم: إبراهيم دياز - إلياس أخوماش - شمس الدين الطالبي - يوسف النصيري - أيوب الكعبي - سفيان رحيمي - عبد الصمد الزلزولي - إلياس بنصغير.
القائمة الاحتياطية: يوسف بلعمري - حمزة إيغامان.
وتضم مجموعة المنتخب المغربي كل من جزر القمر ومالي ثم زامبيا.