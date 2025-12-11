وازدادت الضغوط على ألونسو بعد سقوط الفريق الملكي على ملعبه بنتيجة 1-2، ليتلقى ريال مدريد ثالث خسارة في 8 مباريات حقق خلالها فوزين فقط.

وتفتح هذه الخسارة الباب على مصراعيه أمام الشكوك حول احتمال إقالة المدرب الإسباني، بعدما تحدثت وسائل إعلام محلية عن إمكانية اتخاذ هذا القرار في حال الخسارة أمام مانشستر سيتي.

لكن عقب اللقاء، أكد ألونسو أن الفريق في طور التعافي رغم النتائج السيئة في المباريات الأخيرة.

وأوضح: "كانت المباراة صعبة للغاية، مليئة بالتقلبات. بدأنا بداية قوية بتسجيل هدف وصنع المزيد من الفرص، ونفذنا ما خططنا له، لكن عندما لا تكون في أفضل حالاتك تتأخر في النتيجة في غضون 10 دقائق بسهولة بالغة".

واستطرد مدرب باير ليفركوزن الألماني السابق: "واصلنا المحاولة ولم نستسلم رغم كل الصعوبات والإصابات. بذل اللاعبون قصارى جهدهم. أُقدر حقا روح اللاعبين لكن علينا الاستمرار. إنه وقت عصيب ونحن ننتقد أنفسنا ونطالبها بالأفضل، وعلينا مواصلة العمل لأننا نؤمن بأن هذه المرحلة ستمر لأن كل شيء يزول".

واعتبر أن "هدفنا تقديم أداء أكثر ثباتا بغض النظر عن الخصم. مباراة اليوم في دوري أبطال أوروبا ضد منافس قوي، لكننا كنا نستحق التعادل أو نتيجة أفضل. كان الفريق مركزا ويتمتع بإيقاع جيد (...) سجل رودري هدفا رائعا. لقد قدم مباراة رائعة. حاولنا حتى النهاية وبذل اللاعبون قصارى جهدهم، والآن علينا التطلع إلى المباراة المقبلة".

وعلق ألونسو على صيحات الاستهجان التي سمعت في ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، مشيرا إلى أن ذلك "أمر طبيعي" مع تراجع النتائج، وأوضح: "هذا ليس بالأمر الجديد هنا، قد يحدث هذا عندما لا تفوز على أرضك. لكن في بعض الأحيان كان المشجعون يدعموننا ويمنحوننا الطاقة. نتفهم ونتقبل صيحات الاستهجان في النهاية لأن الضغط هنا هائل. نريد تغيير الأمور بدنيا ونفسيا. لا يزال المشوار طويلا. قد ترسمون صورة مختلفة لكن هذا موسم طويل والأمور قد تتغير في وقت قصير".