وفشل ريال مدريد في استغلال عاملي الأرض والجمهور، بعد أن تقدم في الدقيقة 28 عبر مهاجمه البرازيلي رودريغو.

وفي الدقيقة 35، خطف الضيوف التعادل عبر نيكو أوريلي، قبل أن يضيف إيرلنغ هالاند هدف الفوز في الدقيقة 43 من ركلة جزاء.

وسقط الفريق الملكي على أرضه للمرة الثانية خلال أسبوع، بعدما خسر بثنائية نظيفة أمام سلتا فيغو في الدوري الإسباني، الأحد.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع بترتيب دوري أبطال أوروبا، ليعزز حظوظه في التأهل المباشر لدور الـ16 معوضا خسارته في الجولة الماضية أمام باير ليفركوزن الألماني.

أما ريال مدريد تجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز السابع.