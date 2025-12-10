وقدم جيرارد، يوم الأربعاء، رأيه في تصريحات صلاح الأخيرة مؤكدا أن "الريدز" ما زال "بحاجة لعودته".

وأثار النجم المصري ضجة واسعة بعد قوله إن النادي أخذله، وأن علاقته بالمدرب آرني سلوت انهارت. ونتيجة لتصريحاته استبعد النجم البالغ 33 عاما من قائمة الفريق التي سافرت إلى إيطاليا لمواجهة إنتر ميلان، الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وأكد جيرارد في تصريح لقناة "تي إن تي سبورت" أن صلاح أخطأ عندما كشف عن مشاكله بشكل علني.

وقال: "من الواضح أنه مستاء جدا لأنه لا يشارك وهذا أحترمه، يريد مساعدة الفريق وهذا أحترمه أيضا، ولكن بعض الجمل حول رمي الآخرين تحت الحافلة خاطئة...عليه التراجع عن هذه التصريحات والتعامل مع الأمر مع المدرب داخليا".

وأضاف: "الأمر يتطلب من فيرجيل فان دايك قائد الفريق التدخل والقول: كيف سنحل هذا؟ ليس فقط من أجل النادي والفريق بل من أجل الجماهير"، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتحدث جيرارد عن تجاربه السابقة مع الخلافات داخل غرفة الملابس، وقال: "لقد شاهدت مثل هذا الموقف وعشته مع لويس سواريز عندما تشاجر مع بريندان رودجرز وجها لوجه. حدث لي الأمر أيضا، لقد أدليت بتصريحات غاضبة بعد 30 ثانية أمام مانشستر يونايتد، وتم طردي".

وأكمل: "لسنا مثاليين، كل اللاعبين مروا بلحظات فقدوا فيها السيطرة، ومع مرور الوقت سيقول صلاح: لم يكن عليّ قول ذلك، كنت عاطفيا ومتسرعا".

وتابع: "في النهاية ليفربول يحتاج محمد صلاح ليعود ليقدم أداء جيدا ويسجل أهدافا لأنه أفضل لاعب، أفضل هداف، وهو من سيساعد الفريق في الخروج من هذا الوضع. إذا استمر الأمر فالمشكلة أكبر مما نراه".

ولم يتضح بعد ما إذا كان صلاح سيعود إلى قائمة الفريق لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي، السبت، في "الأنفيلد"، قبل التحاقه بتشكيلة المنتخب المصري للاستعداد لكأس الأمم الإفريقية في المغرب.