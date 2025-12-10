جاء المنشور في أوج أزمة غير مسبوقة بين اللاعب ومدربه الهولندي آرني سلوت، واعتبرها الكثيرون رسالة رمزية تعبر عن «نهاية مرحلة» بعد ثماني سنوات مجيدة في أنفيلد.

الأزمة انفجرت فعليا عقب التعادل المخيب 3-3 أمام ليدز يونايتد الأحد الماضي، عندما خرج صلاح في تصريحات نارية قال فيها إنه يشعر بـ"الخذلان"، وأن علاقته بسلوت "انتهت فجأة"، وأنه أصبح "كبش الفداء" لتراجع النتائج، مؤكداً أنه كان يخطط لإنهاء مسيرته في ليفربول لكن "الأمور لم تعد تسير كما هو مخطط".

رد ليفربول كان صاعقاً وحاسماً. أعلن سلوت استبعاد صلاح من قائمة الفريق التي سافرت إلى ميلانو لمواجهة إنتر في دوري الأبطال مساء الثلاثاء، وألمح إلى أن اللاعب قد يغيب أيضاً عن مباراة برايتون السبت المقبل، وهي آخر مباراة قبل انضمام صلاح إلى معسكر منتخب مصر لكأس الأمم الأفريقية.

في الوقت نفسه، أكد فابريزيو رومانو أن إدارة ليفربول باتت منفتحة لدراسة العروض الرسمية لرحيل صلاح في سوق الشتاء يناير المقبل، شرط أن تكون الأرقام "مناسبة" للنادي، رغم أن عقد اللاعب يمتد حتى 2027 مع خيار التمديد عاما إضافيا.

من جانب آخر، عاد الاهتمام السعودي إلى الواجهة بقوة. أندية الهلال ونيوم والقادسية مستعدة لتقديم عروض ضخمة قد تصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني، لكن المصادر الموثوقة تنفي وجود "مفاوضات سرية" من ليفربول مع هذه الأندية دون علم صلاح، كما رُوج في بعض التقارير.

صورة "الأشجار العارية" فُسّرت على نطاق واسع على أنها تأكيد رمزي على اقتراب النهاية، خاصة بعد أن طلب صلاح من عائلته حضور مباراة برايتون "لأنها قد تكون الأخيرة". سلوت ترك الباب موارباً للمصالحة، لكنه اشترط أن يعترف صلاح بـ"خطئه" أولا، مؤكداً أنه "هادئ وليس ضعيفاً".