فكيف يتحول "المنقذ" الذي حمل المدينة على كتفيه، إلى "عبء" يتمنى الجميع الخلاص منه؟ ولماذا يقرر العشاق فجأة التنكر لأبطالهم؟

من "الأنفيلد" إلى "سان باولو"

لم يكن دييغو أرماندو مارادونا مجرد صفقة لنابولي، ولم يكن محمد صلاح مجرد جناح أيمن لليفربول. كلاهما وصل إلى ناد جريح، يعيش على أطلال الماضي، وكلاهما لعب دور "البطل المخلص".

مارادونا منح فقراء الجنوب الإيطالي صوتا وكبرياء أمام غطرسة الشمال، وصلاح منح ليفربول اللقب الغائب لثلاثين عاما وأعاد النادي ليكون مرعب أوروبا. الجماهير في المدينتين لم تشجع اللاعبين فحسب، بل رفعتهم إلى مصاف "الأساطير الخالدة". في نابولي رسموا وجه دييغو على الجدران كأيقونة مقدسة، وفي ليفربول غنوا لـ "مو" بأنه "هدية السماء".

ولكن، في ذروة هذا العشق، كان سم النهاية يدس ببطء في العسل.

بداية الشرخ

المأساة تبدأ دائما عندما يدرك النجم أنه أصبح أكبر من الكيان في نظر نفسه، بينما تقرر الإدارة أن "المؤسسة" فوق الجميع مهما كان اسم النجم.

في نابولي، بدأ التوتر حينما شعر مارادونا أنه سجين، وأن إدارة النادي برئاسة "كورادو فيرلاينو" تستنزفه دون رحمة. صرخ مارادونا وقتها بمرارة قائلا: "أريد فقط راحتي، لقد أعطيت نابولي حياتي، وهم يريدون امتلاك روحي".

لكن القشة التي قصمت ظهر البعير كانت في مونديال 1990، حين طلب دييغو من أهل نابولي تشجيع الأرجنتين ضد إيطاليا، قائلاً جملته الشهيرة التي اعتبرت خيانة عظمى: "نابولي ليست إيطاليا.. تذكروا كيف يعاملكم الشمال". هنا، انقلبت الآية، وبدأ العد التنازلي لسقوط الأسطورة.

اليوم، السيناريو يتكرر بوجوه مختلفة. محمد صلاح يشعر بتقدير منقوص من إدارة "فينواي" وملاك ليفربول. تصريحاته الأخيرة لم تكن مجرد عتاب، بل كانت إعلان قطيعة مبطنة. حين خرج صلاح ليقول بوضوح صادم: "نحن في ديسمبر ولم يتحدث معي أحد بشأن التجديد.. أشعر أنني خارج النادي أكثر من داخله"، كان يرمي الكرة الحارقة في ملعب الإدارة والجماهير معا.

وحينما تتسرب الأخبار عن خلافات مادية، أو شروط "تعجيزية"، تتحول الجماهير الإنجليزية -المعروفة بوفائها المشروط- من الهتاف باسم الأسطورة إلى التململ من "أنانية النجم".

لحظة الانهيار

النهاية التي يخشاها عشاق صلاح اليوم، هي تلك النهاية السوداء التي عاشها مارادونا في 1991.

لم يخرج دييغو في حفل وداع مهيب يليق بما قدمه. خرج هاربا في الظلام، متهما ومحاصرا بالقضايا. الصحف التي كانت تمجده وصفته بـ "الشيطان"، والجماهير التي بكت فرحا بسببه، شعرت بالخذلان وأدارت له ظهرها. لخص مارادونا لاحقا جحود تلك النهاية قائلا: "عندما كنت أسجل الأهداف كنت ساحرا، وعندما سقطت، تركوني وحيدا.. لقد انتظروا سقوطي ليشمتوا".

في ليفربول، لم تصل الأمور لهذا الحد الدرامي، لكنها وصلت لـ "محكمة المدرجات". الانتقادات اللاذعة عند كل فرصة ضائعة، والحديث عن "كبر سنه"، هي النسخة الحديثة من "الهروب الكبير".

الجماهير بدأت ترى في بقاء صلاح أو شروطه عقبة أمام المستقبل، متناسين الماضي القريب.

هل يخرج صلاح من الباب الخلفي؟

المقارنة مرعبة وتدعو للتأمل. مارادونا غادر نابولي "مغضوبا عليه" ولم تصالحه المدينة وتدرك قيمته إلا بعد سنوات طويلة من الندم. واليوم، يبدو صلاح واقفا على نفس الحافة الخطرة.

هل سينتهي الأمر بصلاح يلوح مودعا مدرجات "الأنفيلد" وسط تصفيق حار ودموع امتنان؟ أم أن "لعنة النهايات" ستطارده، ليخرج وسط ضجيج الغضب واتهامات الجحود؟

الأيام القادمة ستثبت ما إذا كانت كرة القدم ستتعلم الدرس، أم أنها ستؤكد حقيقتها الأزلية: إنها لعبة لا تملك قلبا، بل تملك ذاكرة قصيرة جدا، وأن المسافة بين منصة التتويج وباب الخروج الخلفي.. أقصر مما نتخيل.