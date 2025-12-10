وهتف الآلاف من مشجعي ليفربول خلال وبعد اللقاء باسم سلوت، في خضم أزمة المدرب مع نجم الفريق محمد صلاح الذي غاب عن رحلة ميلانو كإجراء عقابي.

وتظهر لقطات انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، الجماهير الحاضرة في ملعب "سان سيرو" وهي تغني "أرني سلوت.. أرني سلوت".

وسجل دومينيك سوبوسلاي لاعب وسط ليفربول هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 88، ليمنح فريقه فوزا قاتلا بهدف نظيف على مضيفه إنتر، ما يعزز آماله في إنهاء مرحلة الدوري ضمن المراكز الثمانية الأولى والتأهل المباشر لدور 16.

ويمر ليفربول بأزمة ليس على صعيد النتائج وحسب، بل في غرفة الملابس أيضا، وسط التوتر الذي كشف عنه صلاح مع مدربه الهولندي.

وخاض بطل إنجلترا مواجهة "سان سيرو" بعد تعادلين تواليا في الدوري الممتاز، وقبلهما سقوط مذل على ملعب "أنفيلد" أمام أيندهوفن الهولندي 1-4 في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وسافر ليفربول إلى ميلانو من دون صلاح كإجراء تأديبي، تزامنا مع الحديث عن رحيل محتمل للجناح المصري في يناير المقبل.