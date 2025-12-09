وأفاد مصدر من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يملك نسبا كبيرة من أندية الهلال، والنصر، والاتحاد، والأهلي، أن الرياض ستبذل جهودا لاستقطاب صلاح إلى أحد أنديتها في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، لينضم إلى كوكبة من النجوم يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأوضح المصدر المطلع على الملف: "نتابع عن كثب موقف صلاح في أزمته مع ناديه ليفربول الإنجليزي، بعدما أدلى بتصريحات نارية موجهة ضد النادي ومدربه الهولندي أرني سلوت، السبت الماضي".

وأضاف المصدر: "ستبذل السعودية قصارى جهدها لضم صلاح إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات القادمة في يناير".

وتابع: "نعتقد أن هناك إمكانية لانتقاله إما على سبيل الإعارة أو الشراء، ولكن لا توجد مفاوضات مباشرة مع النادي حتى الآن، إلا أنه سيكون هناك تحرك في الوقت المناسب".

وتفاقمت أزمة "قائد الفراعنة" بعد استبعاده من قائمة اللاعبين الـ19 التي أعلنها النادي لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي، الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

وقال صلاح في تصريحاته، بعد تعادل "الريدز" مع ليدز يونايتد، السبت الماضي، إن الإدارة خذلته، مشيرا إلى أن علاقته مع سلوت انهارت بعد جلوسه على دكة البدلاء لثلاث مباريات.

وأكد المصدر أن "جميع اللاعبين يمرون بفترات صعود وهبوط، وصلاح يبلغ من العمر 33 عاما فقط، ولديه الكثير ليفعله هنا في السعودية".

وزاد: "صلاح نجم كرة محبوب في أرجاء العالم، وسيضيف كثيرا للدوري السعودي داخل وخارج الملعب".

وأشار المصدر إلى أن هناك منافسة قوية داخل الدوري السعودي على ضم صلاح، وأبدى نادي القادسية المملوك لأرامكو اهتماما أيضا.

الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، نقلا عن مصدر في دوري روشن، أن المسؤولين لن يدخلوا في مفاوضات مع ليفربول لضم صلاح إلا بعد تأكيد رغبته في الانضمام إلى الدوري.

وأكد صلاح في تصريحات إعلامية أنه يرتبط بعلاقة جيدة مع المسؤولين في الدوري السعودي.

وعندما سئل السبت عن إمكانية انتقاله إلى السعودية قال: "لا أريد الإجابة عن هذا السؤال لأن النادي سيأخذني في اتجاه آخر".