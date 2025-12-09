ووفقا للخطة، ستتوقف كل مباراة عند مرور 22 دقيقة على كل شوط لأخذ استراحة ثلاث دقائق من أجل شرب الماء، وستقسم هذه الفترات المباريات إلى 4 أجزاء، بحسب صحيفة "غارديان" البريطانية.

وأوضح "الفيفا" أن هذا التغيير يصب في مصلحة سلامة اللاعبين، وستشمل هذه التغييرات جميع مباريات كأس العالم المقبلة بغض النظر عن الطقس، وذلك وفقا لما أعلنه مسؤول البطولات في "الفيفا" مانولو زوبيريا خلال الاجتماع مع القنوات الناقلة.

وأكد "الفيفا" أن هذا القرار هو نسخة مبسطة ومتكاملة مع النظام القديم الذي كان يفرض توقفات بعد مرور 30 دقيقة عندما تتجاوز الحرارة عتبة معينة.

وجاء هذا التغيير بعد تأثر بعض اللاعبين بالحرارة والرطوبة العالية خلال بعض مباريات كأس العالم للأندية التي أقيمت هذا العام في الولايات المتحدة.

وأجبر ذلك "الفيفا" على خفض عتبة الحرارة التي تستوجب التوقف، كما دفعته لوضع المزيد من المياه والمراوح قرب خطي الملعب.

وفي مونديال 2014، أمرت المحكمة البرازيلية "الفيفا" بضرورة إلزام اللاعبين بالتوقف لفترات أثناء المباراة، وذلك بسبب مخاوف من ارتفاع درجات الحرارة.

وكشف تقرير، نشر في سبتمبر، أن 10 من أصل 16 ملعبا ستستضيف مباريات كأس العالم تقع في مناطق تشهد درجات حرارة عالية.