وتواجد محمد صلاح في آخر ثلاث مباريات لعبها ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يشارك في أي دقيقة خلال لقاء الريدز مع ليدز يونايتد بالدوري، السبت، حيث تعادل ليفربول 3-3.

وخرج محمد صلاح عن صمته بعد نهاية المباراة، وأكد أنه محبط من وضعه الحالي في ليفربول، مشيرا إلى أن علاقته مع المدرب آرني سلوت قد تدمرت وأنه لا يشعر بالتقدير من قبل إدارة الريدز.

رد فعل من ليفربول على التصريحات

وذكرت الصحيفة، أن ليفربول من المتوقع أن يكون له رد فعل تجاه ما قاله محمد صلاح، حيث لن تمر هذه التصريحات مرور الكرام على النادي الإنجليزي.

وأضافت أن محمد صلاح قد تفاجأ كثيرا بما حدث معه حيث اهتز كبرياؤه وأدلى بتصريحات لم يكن للاعب بهذه المكانة أن يدلي بها في إنجلترا، منذ أسطورة مانشستر يونايتد وريال مدريد، كريستيانو رونالدو.

وأوضحت أن مستوى محمد صلاح هبط بشدة خصوصا على الصعيد البدني، حيث لم يسجل هذا الموسم سوى خمسة أهداف في 19 مباراة بكافة المسابقات.

وأردفت أن محمد صلاح ليس هو اللاعب الوحيد في ليفربول الذي تم إجلاسه كبديل، وإنما هناك فلوريان فيرتز، على الرغم من سعره الكبير البالغ 116 مليون جنيه إسترليني، والذي ضمه الريدز قادما من باير ليفركوزن.

لكن فيرتز بات في آخر فترة بديلا مع ليفربول حيث لم يقدم المستوى المطلوب، قبل أن يعود للعب أساسيا في آخر مباراتين للريدز.

سبب إبعاد صلاح من سلوت

وأكدت أن محمد صلاح محق في عدم تحميله للمسؤولية في كل مباراة يخسر فيها ليفربول هذا الموسم، لكن الدولي المصري بحسب الصحيفة لم يكن محقا في التصريح عن ضمانه باللعب بشكل أساسي مع الريدز باستمرار.

وأوضحت أن المباراة التي جعلت سلوت يبقي محمد صلاح على دكة بدلاء ليفربول كانت أمام بي إس في آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا، والتي خسرها ليفربول 4-1.

وأكملت أن آينهدوفن سجل في مباراة ليفربول من جهة محمد صلاح في الجانب الأيمن، حيث لا يقدم الدولي المصري الدعم الدفاعي كثيرا، مما جعل سلوت يفكر في التعويل على دومينيك سوبوسلاي في مركز الجناح الأيمن بدلا من "الملك المصري".

وألقت الصحيفة باللوم على سلوت، في ظل تبريره في المقابل لسوء مستوى بعض لاعبي ليفربول، وعلى رأسهم كوناتي وخاكبو.

وواصلت الصحيفة قولها، أن إدارة ليفربول بقيادة ريتشارد هيوز، المدير الرياضي، والرئيس التنفيذي، مايكل إدواردز، قد كسروا سياسة التمهل في التجديد للاعبين كبار السن وجددوا عقد محمد صلاح العام الماضي لمدة سنتين.

وواصلت أن إدارة ليفربول رفضت بيع محمد صلاح إلى الدوري السعودي قبل عامين، حيث رغب اتجاد حدة في ضم اللاعب مقابل 150 مليون جنيه إسترليني، وهو مبلغ يصعب على الريدز الحصول عليه حاليا إذا أراد بيع الدولي المصري.

واختتمت ذا إندبدنت قولها، أن ليفربول من الممكن أن يقوم بيع محمد صلاح، حيث اقترب عهد الفرعون المصري في آنفيلد من نهايته.