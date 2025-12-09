وزعمت تقارير صحفية أن إدارة "الميرينغي" بدأت في البحث عن بديل لألونسو، وتضم قائمة الفرنسي زين الدين زيدان، والألماني يورغن كلوب، مرجحة أن يغادر ألونسو الفريق في حال هزيمته أمام مانشستر سيتي، الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

وبات ألونسو، الذي عين الصيف الماضي، على المحك بعدما فاز فريقه في مباراتين في آخر 7 مباريات، وفقد صدارة الدوري لصالح برشلونة الذي يتقدمه بـ4 نقاط.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن ما تردد عن رغبة الريال في استقدام زيزو إلى "سانتياغو برنابيو" غير صحيحة.

وأضافت: "لم يفكر أحد في ريال مدريد في عودة زيدان إلى النادي مجددا وتدريب الفريق للمرة الثالثة".

وأكدت الصحيفة أن هدف زيدان الآن هو قيادة المنتخب الفرنسي، وأن المفاوضات بينه وبين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد بدأت منذ أشهر.

وذكر برنامج "أل لاغيرو" على أثير إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن اسم زيدان ليس مطروحا على طاولة النادي الملكي.

وذكر البرنامج أن ألفارو أربيلوا، مدرب الفريق الثاني للريال، ومدير كرة القدم في النادي الأرجنتيني سانتياغو سولاري هما الأوفر حظا لتولي المهمة إلى حين وصول المدرب الجديد.

ودرب زيدان ريال مدريد لفترتين بين عامي 2016 و2018، ومن ثم 2019 و2021، وحصل خلالها على 11 لقبا من بينها دوري أبطال أوروبا، ومنذ ذلك الحين لم يدرب زيدان أي فريق، ومن المرجح أن يتولى تدريب المنتخب الفرنسي خلفا لديدييه ديشان بعد كأس العالم 2026.