وكان محمد صلاح قد أشعل أزمة قوية بعدما أدلى بتصريحات هجومية مساء السبت حيث انتقد أسلوب تعادل إدارة ليفربول معه وكذلك المدرب آرني سلوت نتيجة تهميشه مؤخرا في المباريات.

ولكن ما قاله محمد صلاح لم ينل إعجاب جيمي كاراغر والذي صرح عبر شبكة "سكاي سبورتس" أن النجم المصري كان لاعبا فاشلا قبل أن ينضم إلى ليفربول.

وأكد نجم ليفربول الأسبق أن صلاح لا يظهر في الإعلام إلا للضغط على الإدارة ولتحقيق مصالحه، موضحا أن تصريحاته النارية كانت "عارا".

وقال: "أعتقد أن ما فعله كان عار، البعض حاول وصفه بانفعال لحظي لكنني لا أرى ذلك عندما يقف محمد صلاح في المنطقة المختلطة وقد حدث ذلك 4 مرات فقط في 8 سنوات يكون الأمر مخططا بعناية منه ومن وكيله لتعزيز موقفه".

وأضاف: "فعل الأمر نفسه قبل عدة أشهر وانتقدته في هذا البرنامج لعب حينها على عاطفة الجماهير وكان ليفربول متصدرا للدوري وقد سجل هدف الفوز أمام ساوثهمبتون كان ذلك التوقيت مثاليا للضغط على الملاك وبالفعل رأينا لافتات طوال الموسم تطالب بمنحه ما يريد".

وأوضح: "شيء واحد أريد فقط تذكير محمد صلاح وربما وكيله هل كان ذلك قبل انضمامه إلى ليفربول؟ كان معروفا بأنه الرجل الذي فشل في تشلسي هذه حقيقة لم يفز بأي لقب كبير قبل انضمامه إلى ليفربول إنه أيضا أعظم لاعب في تاريخ منتخب بلاده في مصر هم أكثر المنتخبات نجاحا في كأس أمم إفريقيا ولكنه لم يفز بالبطولة قط".

ويخوض ليفربول الإنجليزي مواجهة مرتقبة مساء الثلاثاء أمام مضيفه إنتر ميلانو الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

ويغيب عن صفوف ليفربول نجمه المصري محمد صلاح بعد استبعاده بسبب تصريحاته الأخيرة التي انتقد فيها جلوسه على مقاعد البدلاء من جانب مدربه الهولندي في آخر 3 مباريات للريدز.