واستبعد صلاح (33 عاما) من قائمة ليفربول المؤلفة من 19 لاعبا لمواجهة مضيفه إنتر ميلانو، بعد أن قال الدولي المصري إنه أصبح "كبش فداء" لمسيرة الفريق المخيبة مؤخرا.

وقال صلاح إنه لم تعد تربطه علاقة بالمدرب الهولندي سلوت، وإن "شخصا ما" لا يريده في النادي الذي سجل معه 250 هدفا، وحقق لقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقبا واحدا في دوري أبطال أوروبا خلال 8 سنوات لا تنسى في ملعب أنفيلد.

وعندما سُئل عما إذا كان صلاح سيلعب للنادي مجددا، قال سلوت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده: "ليس لدي أدنى فكرة. لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال حاليا".

وأجاب سلوت على أسئلة بشأن قصة صلاح لمدة 10 دقائق، واعترف بأنه فوجئ بتعليقات اللاعب بعد أن جلس على مقاعد البدلاء ولم يشارك في التعادل 3-3 أمام ليدز يونايتد السبت الماضي.

وأضاف: "فوجئت إلى حد ما عندما سمعت بعد المباراة أنه أدلى بهذه التعليقات. لكنني أعتقد أن رد فعلنا واضح أيضا، ولهذا السبب لم يكن معنا الليلة".

وعند سؤاله عما إذا كان يشعر أن غضب صلاح كان موجها إليه، قال سلوت: "الشخص الوحيد الذي يستطيع الإجابة على هذا السؤال هو محمد صلاح نفسه. أستطيع التخمين، لكنني لا أعتقد أن هذا هو التصرف الصحيح في هذه اللحظة. لذا، من الصعب علي تحديد من يقصد في هذا الموقف".

صلاح لن يسافر إلى ميلانو

تدرب صلاح مع الفريق اليوم في حضور سلوت، لكن قيل له إنه لن يسافر إلى إيطاليا.

وقال سلوت "أبلغناه أنه لن يسافر معنا، لذا كان هذا هو التواصل الوحيد بيننا وبينه، مضيفا أن رد فعل صلاح كان "مقتضبا".

وتعرض صلاح لانتقادات لاذعة بسبب مستواه هذا الموسم، وجلس على مقاعد البدلاء في فوز ليفربول 2-صفر على وست هام يونايتد الشهر الماضي. دخل بديلا خلال التعادل 1-1 مع ضيفه سندرلاند، لكنه جلس على مقاعد البدلاء ولم يشارك في مباراة ليدز، وهي النتيجة التي جعلت ليفربول يحتل المركز التاسع.

وقال صلاح خلال نوبة غضبه، السبت، إنه شعر وكأنه أصبح كبش فداء لمعاناة ليفربول.

وقال سلوت: "له كل الحق في التعبير عما يشعر به، لكن ليس من حقه مشاركته مع وسائل الإعلام. له هذا الحق، لكن علينا نحن الرد عليه".

وأكمل: "أعتقد أنني عادة ما أكون هادئا ومهذبا، لكن هذا لا يعني أنني ضعيف. لذا، إذا أدلى لاعب بمثل هذه التعليقات حول كل هذه الأمور، فالأمر يتعلق بي ونحن في النادي لنرد، وقد كان رد فعلنا واضحا الآن".

وقاد سلوت ليفربول للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول، لكنه كان تحت الضغط هذا الموسم، وتضيف حالة صلاح إلى الضغوط التي يتعرض لها.

وتابع: "لا أشعر بأن سلطتي مقوَضة. أنا مهم في هذا الوضع أيضا، لكن تركيزي حاليا منصب كليا على الفريق، وليس علي إطلاقا".

ويحتل ليفربول المركز 13 في ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط من 5 مباريات، فيما يحتل إنتر المركز الرابع برصيد 12 نقطة.