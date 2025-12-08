وأعلن النادي عبر موقعه الرسمي، الإثنين، قائمة اللاعبين الـ19 المسافرين، ولم يكن صلاح من بينهم.

وكان صلاح (33 عاما) عبّر عن خيبة أمله بتصريح لاذع أمام الصحفيين، السبت، بعد التعادل 3-3 مع ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أبقاه مدربه الهولندي أرني سلوت على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة تواليا.

ورغم ذلك، ظهر قائد منتخب مصر في حالة معنوية جيدة خلال تدريب ليفربول، الإثنين، في أول ظهور له مع الفريق منذ تصريحاته المثيرة عقب مواجهة ليدز.

ودخل صلاح أرض الملعب وهو يتحدث مع زميله هوغو إيكيتيكي، قبل أن يستمع لتوجيهات سلوت، ثم شارك في تدريبات الإحماء وتمرير الكرة.

ويواجه سلوت الآن قرارا مهما بشأن إمكانية إشراك صلاح أمام المواجهة المرتقبة أمام برايتون في الدوري الإنجليزي، السبت، على ملعب "أنفيلد"، بعد العودة من رحلة إيطاليا.

وقال صلاح بعد مباراة ليدز أنه شعر بأنه "تم التضحية به"، مؤكدا أن علاقته بسلوت "غير موجودة".

كما لمح "الفرعون" إلى أن مباراة برايتون قد تكون الأخيرة له على ملعب "أنفيلد".

ومن المنتظر أن ينضم اللاعب إلى معسكر منتخب مصر استعدادا لكأس أمم إفريقيا، حيث يفتتح الفراعنة مشوارهم أمام زيمبابوي في 22 ديسمبر، مما يعني غيابه عن ليفربول بعد نهاية الأسبوع الجاري.