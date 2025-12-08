وحسب موقع "توك سبورت"، فمن المرجح استبعاد الجناح المصري من البعثة التي ستسافر لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، وذلك بعد تصريحات صلاح التي وصفت بالنارية.

كما أن هناك شكوكا أخرى حول مشاركة صلاح أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الأسبوع المقبل، وفقا للمصدر ذاته.

وأوضح التقرير أن تصريحات صلاح بأنه "أُلقي به تحت الحافة"، بعد أن جلس على دكة البدلاء 3 مباريات، أثارت دهشة النادي.

وبعد تعادل ليفربول مع ليدز يونايتد في الدوري، السبت، تحدث صلاح عن "إحباطه من الوضع"، مشيرا إلى أن "علاقته بالمدير الفني انهارت"، كما فتح الباب أمام الرحيل عن "أنفيلد" قبل الميركاتو الشتوي.

وقال اللاعب المصري: "أعتقد أنه من الواضح جدا أن هناك من يريد تحميلي كل اللوم. وعدني النادي في الصيف بوعود كثيرة لكن لا شيء حتى الآن".

وتابع صلاح: "كانت علاقتي بالمدرب جيدة وفجأة انقطعت. لا أعرف لماذا. يبدو لي، على ما أرى، أن أحدهم لا يريدني في النادي".

وأردف: "لا أعرف ما سيحدث الآن، لذا سأكون في أنفيلد لأودع الجماهير قبل الذهاب إلى كأس الأمم الإفريقية، لأنني لا أعرف ما سيحدث هناك. هذا غير مقبول بالنسبة لي. لأكون منصفا لا أعرف لماذا حدث ذلك. دائما لا أفهمه".

لكن إدارة ليفربول، وفقا للمصدر، أعطت الحرية الكاملة لسلوت في اتخاذ القرارات التكتيكية، مؤكدة على أن "على اللاعبين التعامل مع القرارات باحترافية".

وفي وقت سابق، أكد سلوت أن صلاح لا يزال لاعبا مهما لليفربول، وأنه يفكر دوما في إشراكه كلاعب أساسي أو كبديل، معربا عن تفهمه للضجيج المصاحب لجلوسه على مقعد البدلاء.

وفي 19 مباراة منذ بداية الموسم، سجل صلاح 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة لليفربول.

ومنذ انضمامه إلى النادي قادما من روما عام 2017، فاز صلاح بـ9 ألقاب مع ليفربول، إلى جانب الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي 4 مرات، وسجل خلال 301 مباراة 188 هدفا، كما قدم 89 تمريرة حاسمة.