وجاء ذلك بعد الجدل الذي أثاره جلوسه على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي بقرار من مدرب ليفربول آرني سلوت.

وشاهد صلاح من الدكة تعادل فريقه 3-3 أمام ليدز، بعدما فشل اللاعبون في الحفاظ على تقدمهم.

وخلال حديثه لوسائل الإعلام عقب المباراة، خرج صلاح عن صمته ووجه انتقادات لاذعة لسلوت، مؤكدا أن علاقته بالمدرب الهولندي انقطعت، وأنه يشعر بخيبة أمل كبيرة مما يحدث معه.

وقال صلاح في تصريحاته: "أنا أعرف النادي جيدا، قضيت هنا سنوات طويلة.. غدا سيهاجمني كاراغر مرارا، وهذا أمر طبيعي ولا مشكلة فيه".

كاراغر يرد

ولم يتأخر كاراغر لاعب ليفربول والمنتخب الإنجليزي السابق في الرد، إذ قال موجها كلامه لصلاح: "اسمع، أنت ملك مصر وأعظم جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وأنا أتفهم إحساسك بالظلم. لكن الحقيقة أنك تقدم مستويات سيئة، ولا يصح أن تتحدث بهذا الشكل فقط عندما يتعلق الأمر بك. أساطير مثل دالغليش وراش لم يتصرفوا بهذه الطريقة. ما تفعله الآن تصرف طفولي".

وأضاف: "لماذا تقول هذا الآن؟ هذا هو الوقت الذي يجب أن تشعر فيه بالخجل، وأن تعتذر لسلوت عن تصرفك".

وختم كاراغر بأن على صلاح أن يتحلى بالهدوء والاحترافية، مؤكدا أن ما حدث لا يليق بنجم بحجمه ومكانته في النادي.

وكانت تقارير أشارت إلى أن صلاح لمح لإمكانية أن تكون مباراة ليفربول المقبلة أمام برايتون، السبت، هي الأخيرة له على ملعب آنفيلد، قبل التحاقه بمعسكر منتخب مصر استعدادا لكأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب.