وتلقى ليفربول عشرة أهداف من الضربات الثابتة هذا الموسم، وهو ثاني أكثر الفرق تلقيا للأهداف من الضربات الثابتة بعد نوتنغهام فورست (11)، رغم أنه تلقى تسعة أهداف فقط في الموسم الماضي بأكمله.

وقال سلوت: "لا أعتقد أن هناك فريق في العالم يمكنه أن يصبح في ترتيب أعلى منا إذا استقبلنا عشرة أهداف من ضربات ثابتة".

وأضاف:" من الصعب أن تكون في مركز متقدم أو أن يكون لديك نقاط أكثر وأنت تتلقى كل تلك الأهداف في شباكك من الضربات الثابتة".

وتابع سلوت: "بالنسبة لي الأمر لا يتعلق بالتشكيلة، لأنه نفس التشكيل الذي اعتمدنا عليه الموسم الماضي وبالكاد تلقينا أهدافا، أو لم نستقبل على الإطلاق في الجزء الأول من الموسم".

ويحتل ليفربول في المركز التاسع برصيد 23 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي

وأكد سلوت أن الأعداد الكبيرة من الأهداف التي تلقاها الريدز من الكرات الثابتة منعته من تصدر الدوري أو احتلال مركز متقدم، مشيراً إلى أن الأمر لا يرتبط بالتشكيلة بقدر ما هو "خلل في الدفاع والتمركز".

في المقابل، دفع تجاهل تواجد النجم المصري محمد صلاح على دكة الاحتياط للمباراة الثالثة على التوالي تساؤلات واسعة حول مصيره مع النادي، بعد أن أعرب عن غضبه في تصريحات قالت وسائل إعلام إنّها "لا تصدّق" ما يحدث له. وفي الوقت ذاته، تتصاعد علامات الاستفهام حول مستقبل صلاح داخل “أنفيلد”.