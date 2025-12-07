كان ليفربول قد تعادل، مساء السبت، مع ليدز يونايتد 3-3 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وهاجم اللاعب المصري البالغ عمره 33 عاما النادي ومدربه أرنه سلوت، ملمحا إلى أنه قد لا يستمر طويلا في أنفيلد.

وقال صلاح للصحفيين بعد المباراة: "أنا محبط للغاية، بصراحة. قدمت الكثير لهذا النادي، والجميع يرى ذلك على مدار السنوات، وخاصة في الموسم الماضي. لا أعلم، يبدو أنني كبش فداء. هكذا شعرت، هكذا أشعر".

وتابع اللاعب المصري: "أعتقد أنه من الواضح جدا أن هناك من يريد تحميلي كل اللوم. وعدني النادي في الصيف بوعود كثيرة، لكن لا شيء حتى الآن".

وواصل صلاح: "كانت علاقتي بالمدرب جيدة، وفجأة انقطعت. لا أعرف لماذا، يبدو لي، على ما أرى، أن أحدهم لا يريدني في النادي".

وسجل صلاح 34 هدفا ولعب 18 تمريرة حاسمة في 52 مباراة في كل المسابقات الموسم الماضي، ولكن مع تعثر فريقه، تمكن من تسجيل 5 أهداف وتقديم ثلاث تمريرات حاسمة في 19 مباراة في الموسم الحالي.

ومنذ انضمامه إلى ليفربول قادما من روما الإيطالي في عام 2017، أصبح صلاح ثالث أفضل هداف في النادي خلف إيان راش وروجر هانت، لكن يبدو أنه يشعر أن حقبته في أنفيلد ربما تقترب من نهايتها.

وقال: "لا أعتقد أنني المشكلة. لقد بذلت الكثير من أجل هذا النادي، مكتسبا الاحترام الذي أطمح إليه. ولست مضطرا للقتال يوميا من أجل مركزي، لأنني استحققته عن جدارة".

وأردف صلاح: "لا أعرف ما سيحدث الآن، لذا سأكون في أنفيلد لأودع الجماهير قبل الذهاب إلى كأس الأمم الأفريقية، لأنني لا أعرف ما سيحدث هناك.. هذا غير مقبول بالنسبة لي، لأكون منصفا. لا أعرف لماذا حدث ذلك. دائما ما لا أفهمه".