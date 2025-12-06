وحل هاميلتون في المركز السادس عشر لآخر سباقات الموسم، بعد أن تعرض لحادث خلال التجارب الحرة الختامية، ما حرمه من إكمال محاولته الثانية في التأهيلات.

وقال في تصريح لشبكة سكاي إيطاليا: "لا أجد كلمات تصف ما أشعر به… هناك قدر لا يحتمل من الغضب والسخط".

ويمثل هذا الإقصاء الرابع على التوالي لهاميلتون من الجزء الأول من التجارب التأهيلية، بعدما خرج من التأهيلات في لاس فيغاس وقطر، وهو أمر غير مسبوق في مسيرته الممتدة منذ 18 عاما، إذ يبدو في طريقه لإنهاء الموسم من دون تحقيق أي منصة تتويج (بوديوم) لأول مرة في مسيرته.

وأوضح هاميلتون أن السيارة كانت "بحالة جيدة" قبل الحادث، مشيرا إلى أن مشكلة في التصاق السيارة بالأرض (Bottoming) أفقدته السيطرة على الجزء الخلفي منها. وأضاف: "الحادث بالتأكيد لم يساعد، لكن السيارة كانت تشعرني بالثقة قبل أن أفقد السيطرة".

من جانبه، وصف نيكو روزبرغ، زميله السابق في مرسيدس ومحلل "سكاي سبورتس F1"، ما يمر به هاميلتون بـ"الوضع المخيف"، معتبرا أن المسؤولية تقع عليه بدرجة كبيرة، وهو ما قد يدفع الفريق إلى فقدان الثقة فيه. وقال: "الأمر قاسٍ للغاية… تبدأ الشكوك بالتسلل إلى داخلك، وتتساءل إن كنت قد فقدت مستواك فعلاً".

في السياق ذاته، أشارت المحللة بيرني كولينز إلى أن الفارق بين هاميلتون وزميله فيراري شارل لوكلير ما زال واضحا، إذ تفوق عليه الأخير في التجارب التأهيلية عدة مرات وحقق سبع منصات هذا الموسم، مضيفة: "لا يبدو أن التحسن قريب، وهذا محبط لرؤيته في هذا الوضع".

وكان الكثيرون قد علقوا آمالًا كبيرة على انتقال هاميلتون إلى فيراري في بداية الموسم، لكن النتائج حتى الآن جاءت مخيبة، ما حول "حلم الشراكة المثالية" إلى ما وصفه السائق نفسه سابقا بـ"الكابوس".

ومن المقرر أن ينطلق سباق جائزة أبوظبي الكبرى، الذي سيحسم لقب بطولة العالم، يوم الأحد، في ظل ترقب واسع لردة فعل هاميلتون وقدرته على تجاوز واحدة من أصعب فتراته في عالم الفورمولا 1.