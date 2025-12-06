وأسفرت القرعة عن مواعيد صدامات كبرى، وأخرى عربية خالصة، وفيما يلي أبرز التواريخ التي ستشهد حضور المنتخبات العربية الستة:

مواعيد مباريات المغرب (المجموعة الثالثة):

• يستهل "أسود الأطلس" مشوارهم بمواجهة قوية أمام البرازيل يوم السبت 13 يونيو 2026 في بوسطن.

• تنتظرهم المواجهة الثانية أمام اسكتلندا يوم الجمعة 19 يونيو 2026.

• يختتم المغرب مبارياته في دور المجموعات بلقاء منتخب هايتي يوم الأربعاء 24 يونيو 2026.

مواعيد مباريات مصر (المجموعة السابعة):

• يبدأ "الفراعنة" المنافسة بمواجهة صعبة ضد بلجيكا يوم الإثنين 15 يونيو 2026 في الولايات المتحدة.

• يلتقي المنتخب المصري في مباراته الثانية مع نيوزيلندا يوم الأحد 21 يونيو 2026 على ملعب لوس أنجلوس.

• تختتم مصر مبارياتها بمواجهة آسيوية مرتقبة ضد إيران يوم الجمعة 26 يونيو 2026 في سياتل.

مواعيد مباريات السعودية (المجموعة الثامنة):

• يواجه "الأخضر" اختبارا صعبا في افتتاحه، حيث يلتقي بمنتخب أوروغواي يوم الإثنين 15 يونيو 2026.

• تصطدم السعودية بعملاق أوروبي هو إسبانيا في مباراتها الثانية يوم الأحد 21 يونيو 2026.

• يخوض المنتخب السعودي مباراته الختامية أمام منتخب الرأس الأخضر يوم الجمعة 26 يونيو 2026.

مواعيد مباريات الجزائر والأردن (المجموعة العاشرة):

• يبدأ الجزائر والأردن مشوارهما في يوم واحد، وهو الثلاثاء 16 يونيو 2026. حيث يواجه الجزائر بطل العالم الأرجنتين، فيما يلعب الأردن أمام النمسا.

• اللقاء المرتقب والقمة العربية بين الجزائر والأردن سيقام يوم الإثنين 22 يونيو 2026.

• في الجولة الأخيرة، يوم السبت 27 يونيو 2026، يواجه الجزائر منتخب النمسا، بينما يلتقي الأردن مع الأرجنتين.

مواعيد مباريات تونس (المجموعة السادسة)

• تبدأ تونس (المجموعة السادسة) مشوارها يوم الأحد 14 يونيو 2026 أمام الفائز من الملحق الأوروبي، ثم تلتقي اليابان يوم السبت 20 يونيو، وتختتم مواجهاتها الصعبة أمام هولندا يوم الخميس 25 يونيو 2026.

مواعيد مباريات قطر (المجموعة الثانية)

• تفتتح قطر (المجموعة الثانية) مبارياتها بمواجهة سويسرا يوم السبت 13 يونيو 2026، ثم تواجه المضيف كندا يوم الخميس 18 يونيو، وتلعب المباراة الختامية أمام الفائز من الملحق الأوروبي يوم الأربعاء 24 يونيو 2026.