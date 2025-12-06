ويحتل لاندو نوريس سائق مكلارين صدارة الترتيب العام بفارق 12 نقطة أمام السائق الهولندي فيما يحتل أوسكار بياستري سائق مكلارين الآخر المركز الثالث بفارق أربع نقاط خلف فرستابن.

وينطلق نوريس من المركز الثاني في سباق أبوظبي وزميله في الفريق بياستري من المركز الثالث.

ويعد هؤلاء الثلاثة آخر المنافسين على لقب بطل العالم لعام 2025 الذي سيحسم الأحد.

وسيحرز نوريس اللقب بحال حلوله بين الثلاثة الأوائل.

وتقدم فيرستابن بفارق 0.201 ثانية عن نوريس، بينما تأخر بياستري عن زميله بـ 0.029 ث.

وقال فيرستابن بعد نهاية التجارب "لقد كانت لفتنا أسرع بعض الشيء وأنا سعيد للغاية بتصدري".

وأضاف "هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكننا فعله، أن نتحكم بما لدينا ونستفيد إلى أقصى حد من السيارة، وقد فعلنا ذلك بالتأكيد في التجارب التأهيلية".

وشكل الانطلاق من المركزين الأولين أهمية كبرى خلال تجارب أبوظبي الرسمية، إذ أفضت النسخ الـ12 الأخيرة إلى فوز أحدهما، من بينها 10 فاز بها صاحب المركز الأول عند خط الانطلاق.

من جهته، أوضح نوريس: "قمنا بكل ما في وسعنا. أعتقد أن لفتتي كانت جيدة جدا، وأنا راض عنها".

وأضاف "بالطبع أشعر بخيبة أمل لعدم الانطلاق من المركز الأول في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، لكننا لم نكن سريعين بما يكفي اليوم. علينا أن نحاول تحقيق ذلك غدا (الأحد)".

وعن السباق المرتقب، قال فيرستابن "سأحاول الفوز بالسباق، لكن في الوقت نفسه نريد أن نحصد أكبر عدد ممكن من النقاط من المطاردين لي ونحاول الفوز بالبطولة".

أما البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم 7 مرات، فسيخوض آخر سباق له هذا الموسم مع فيراري الذي انضم إليه في يناير، من مركز متأخر جدا هو السادس عشر.

وشكل ذلك نكسة إضافية للبريطاني الذي يملك السجل الأفضل من بين جميع السائقين المشاركين على حلبة "ياس مارينا"، حيث احتل المركز الأول في التجارب الرسمية 5 مرات سابقا، محققا 5 انتصارات على هذه الحلبة.