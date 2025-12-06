وسجل ماتي كاش هدف تقدم أستون فيلا في الدقيقة 36، بينما تعادل لياندرو تروسارد لأرسنال في الدقيقة 52.

وفي الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني نجح إيمي بوينديا في تسجيل هدف الفوز لأستون فيلا ليضمن 3 نقاط ثمينة لفريقه.

وتجمد رصيد أرسنال عند 33 نقطة في الصدارة، بعدما كان قد تلقى هزيمة واحدة فقط هذا الموسم في 31 أغسطس ضد ليفربول، بينما رفع أستون فيلا رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني.

وحقق أستون فيلا رقما تاريخيا بانتصاره التاسع في آخر 10 مباريات بالدوري الإنجليزي، وذلك لأول مرة منذ ديسمبر 1919.

ويلعب أرسنال مع كلوب بروج البلجيكي، الأربعاء، المقبل في دوري أبطال أوروبا قبل أن يستقبل المتذيل ولفرهامبتون الجولة المقبلة في الدوري الإنجليزي.