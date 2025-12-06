وبالإضافة إلى النمسا، أوقعت القرعة، المنتخب الجزائري في المجموعة العاشرة إلى جانب الأرجنتين حاملة اللقب، والأردن الذي يستعد لظهوره الأول في كأس العالم.

ويتذكر الجزائريون جيدا مشاركة فريقهم في كأس العالم 1982، التي كانت الأولى في تاريخ المنتخب، والمفاجأة المدوية التي حققها زملاء الأسطورة رابح ماجر، عندما تغلبوا على المنتخب الألماني 2/1، قبل أن يخسر الفريق أمام النمسا في الجولة الثانية بهدفين دون، ثم فاز على تشيلي 3/2 ف في الجولة الثالثة بدور المجموعات.

وكان " الخضر" على وشك تحقيق تأهل تاريخي، لكن تلاعب منتخبي ألمانيا والنمسا بنتيجة مباراتهما التي اقيمت بعد يوم واحد من لقاء الجزائر والشيلي، وعادت للمنتخب الأول بهدف نظيف، حرم المنتخب العربي من بلوغ الدور الثاني.

وبعد الضجة التي أثارتها مواجهة ألمانيا والنمسا التي وصفت بـ"مباراة العار"، اضطر الاتحاد الدولي "الفيفا" إلى تعديل لوائحه واقر اقامة الجولة الأخيرة لكل مجموعة بدور المجموعات في توقيت واحد.

ولاحقا، اعترف عدد من اللاعبين الألمان بوجود اتفاق مع منتخب النمسا لضمان تأهل كليهما واقصاء المنتخب الجزائري.

وبعد 32 سنة، تواجه المنتخب الجزائري مع نظيره الألماني في دور الستة عشر بكأس العالم 2014 بالبرازيل، حيث قدم الفريق أداء بطوليا في مباراة فاز بها المنتخب الألماني في الوقت الإضافي.

وقال البوسني وحيد خاليوزيتش، المدير الفني الأسبق، إن المنتخب الجزائري لو نجح في تخطي المنتخب الألماني لكان قادرا على الوصول إلى النهائي.

ويحتفظ منتخب الجزائر بكامل حظوظه للتأهل إلى الدور الثاني في المركز الثاني، في ظل صعوبة منافسة الأرجنتين حامل اللقب على صدارة المجموعة العاشرة.

تاريخيا، لم يلتق المنتخب الجزائري الأول مع نظيره الأرجنتيني إلا مرة واحدة وكان ذلك خلال اللقاء الودي الذي اقيم على "كامب نو" في الخامس من يونيو عام 2007، حيث سجل ليونيل ميسي ثنائية وقاد الفريق الأرجنتيني للفوز بنتيجة 4/3.

لكن المنتخب الأرجنتيني بقيادة النجم دييغو ماردونا اكتسح نظيره الجزائري بخماسية نظيفة في دور الثمانية بمونديال الشباب الذي اقيم عام 1979 باليابان، فيما تغلب المنتخب الأرجنتيني الأولمبي على الأولمبي الجزائري 2/1، في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو 2016.

بالمقابل تبدو المواجهة أمام الأردن الذي تأهل للمرة الأولى إلى كأس العالم، نسبيا، في صالح "محاربي الصحراء" بالنظر لعاملي الخبرة وجودة اللاعبين.

وتاريخيا، لم يتواجه المنتخبات الجزائري والأردني إلا في 3 مباريات، فازت الجزائر في الأولى وكانت ودية وأقيمت سنة 1974 بسداسية نظيفة، ثم تغلب منتخب الأردن في المباراة الثانية 2/1 في النسخة الخامسة لكأس العرب التي استضافتها الأردن عام 1988، قبل أن يتعادل الفريقان 1/1 في المباراة الودية التي لعبت سنة 2004 بمدينة عنابة شرقي الجزائر.