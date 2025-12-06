ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى ست نقاط في المركز الأول بالمجموعة، بفارق نقطتين عن المغرب، صاحب المركز الثاني، وذلك قبل مواجهة المنتخبين في الجولة المقبلة والأخيرة من دور المجموعات.

على الجانب الآخر، يحتل منتخب جزر القمر المركز الأخير في المجموعة من دون رصيد من النقاط، ويأتي قبله منتخب عمان في المركز الثالث برصيد نقطة.

وتقدم المنتخب السعودي عن طريق محمد كنو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة 63 سجل منتخب جزر القمر هدفه الوحيد عن طريق إيرويهيم يوسف، قبل أن يضيف سالم الدوسري الهدف الثالث للمنتخب السعودي في الدقيقة 76.

وهاجم المنتخب السعودي منذ البداية محاولاً هز شباك جزر القمر، وتحرك نجمه وقائده سالم الدوسري الذي قاد هجمات (الأخضر).

وحاول رجال المدرب الفرنسي هيرفي رينار هز الشباك منذ البداية، لكنهم اصطدموا بدفاع قوي من جانب جزر القمر الذي حاول الحفاظ على نظافة شباكه أطول وقت ممكن.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، سجل محمد كنو الهدف الأول للمنتخب السعودي، حيث لعب سالم الدوسري عرضية من الجهة اليسرى، ليقابلها كنو بضربة رأس مميزة في الشباك، لينهي فريقه الشوط الأول متقدماً في النتيجة.

ومع بداية الشوط الثاني حاول منتخب جزر القمر تهديد مرمى نواف العقيدي، حارس المنتخب السعودي، لكن دفاع السعودية نجح في إبعاد الهجمات ومصادر الخطورة.

وفي الدقيقة 51 سجل المنتخب السعودي الهدف الثاني عن طريق كنو مجددا، حيث تلقى عرضية من الجهة اليسرى من سالم الدوسري أيضاً ليضعها في الشباك.

وهاجم منتخب جزر القمر بقوة في بعض فترات الشوط الثاني، بحثاً عن هز شباك منافسه السعودي، الذي اندفع إلى الأمام أيضاً من أجل إضافة الهدف الثالث.

وأثمرت مجهودات منتخب جزر القمر عن تسجيل الهدف الأول عن طريق إيرويهيم يوسف الذي تلقى تمريرة من الجهة اليمنى من زميله حسين زكواني في الدقيقة 63، ليضعها في شباك نواف العقيدي.

لكن المنتخب السعودي نجح في تسجيل الهدف الثالث عن طريق سالم الدوسري، الذي انطلق من الجهة اليسرى مراوغا أكثر من لاعب ليضع الكرة في الشباك في الدقيقة 76.

وواصل المنتخب السعودي سيطرته على أحداث المباراة، ونجح في تسيير الأمور لصالحه حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوزه 3-1.