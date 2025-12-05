وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: المكسيك – جنوب أفريقيا – كوريا الجنوبية – الفائز من المسار الرابع في الملحق الأوروبي.

المجموعة الثانية: كندا – الفائز من المسار الأول في الملحق الأوروبي – قطر – سويسرا.

المجموعة الثالثة: البرازيل – المغرب – هايتي – اسكتلندا.

المجموعة الرابعة: الولايات المتحدة – باراغواي – أستراليا – الفائز من المسار الثالث في الملحق الأوروبي.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – كوراساو – ساحل العاج – الإكوادور.

المجموعة السادسة: هولندا – اليابان – الفائز من المسار الثاني في الملحق الأوروبي – تونس.

المجموعة السابعة: بلجيكا – مصر – إيران – نيوزيلندا.

المجموعة الثامنة: إسبانيا – الرأس الأخضر – السعودية – أوروغواي.

المجموعة التاسعة: فرنسا – السنغال – الفائز من المسار الثاني في الملحق العالمي – النرويج.

المجموعة العاشرة: الأرجنتين – الجزائر – النمسا – الأردن.

المجموعة الحادية عشرة: البرتغال – الفائز من المسار الأول في الملحق العالمي – أوزبكستان – كولومبيا.

المجموعة الثانية عشرة: إنجلترا – كرواتيا – غانا – بنما.

وتمثّل نسخة 2026 أكبر نسخة في تاريخ المونديال بمشاركة 48 منتخبا، مع توزيعها على 12 مجموعة، يتأهل منها أوائل المجموعات ووصافيوها، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.