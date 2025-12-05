وأوضح سلوت، خلال مؤتمر صحفي عشية المواجهة بين ليفربول ومضيفه ليدز يونايتد في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي، أنه يفكر دوما في إشراك صلاح سواء كأساسي أو كبديل، معربا عن تفهمه للضجيج المصاحب لوضعه.

وتراجع أداء صلاح منذ بداية الموسم، إذ اكتفى بتسجيل 5 أهداف في جميع المباريات.

وتحدث سلوت عن عدم إشراك صلاح في آخر مباراتين للفريق وقال: "أفكر دوما في إشراك كل لاعب أساسي في أي مباراة كرة قدم، لأن لدينا الكثير من اللاعبين الجيدين، وكان صلاح لاعبا استثنائيا بالنسبة لنا. أفكر دوما في إشراكه سواء كأساسي أو كبديل".

وبخصوص الضجيج الذي صاحب إقصاء صلاح من المباراة الأولى وإشراكه كبديل في المباراة الثانية، أوضح المدرب الهولندي: "طبعا هو يستحق ذلك، لأن له تأثيرا على هذا النادي ولي وزملائه في الفريق لست أو سبع سنوات".

وتابع: "من الطبيعي تماما أن يتحدث الناس عن ذلك عندما لا يلعب".

ورغم الضجة التي أثارتها جماهير ليفربول حول مستوى صلاح هذا الموسم، وما صاحب ذلك من دعوات إلى الاستغناء عنه، أكد سلوت، الأسبوع، الماضي، أن صلاح مهم وما زال "مهما جدا للفريق".

وفي وقت سابق، ذكرت التقارير الصحفية أن صلاح فقد مكانته في الفريق، وأن "الريدز" يختبر سيناريوهات لما بعد رحيل قائدي الفراعنة، فيما رجحت تقارير أخرى أن يشد صلاح رحاله إلى الدوري السعودي.