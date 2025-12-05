وقالت النيابة، في بيان عبر موقعها الرسمي، إن السلطات تلاحق كذلك 11 مشتبها آخرين ليصل العدد الإجمالي للمطلوبين في القضية إلى 46 شخصا.

وبحسب مكتب المدعي العام، وُجهت اتهامات إلى 27 لاعبا من بين الموقوفين بالمشاركة في المراهنة على مباريات أنديتهم والتلاعب بنتائج عدة لقاءات، ضمن شبكة مراهنات غير قانونية تمتد عبر عدد من الدرجات الكروية في البلاد.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الاتحاد التركي لكرة القدم، في أكتوبر الماضي، تورط 152 حكما في فضيحة مراهنات، ما دفعه إلى إيقاف 149 حكما للساحة وحكما مساعدا لفترات تتراوح بين 8 أشهر وعام، مع توسيع نطاق التحقيقات ليشمل أندية ولاعبين ومسؤولين.

وتعد هذه القضية من أكبر فضائح المراهنات التي شهدتها كرة القدم التركية في السنوات الأخيرة، وسط توقعات بمزيد من الاعتقالات والإجراءات التأديبية خلال الأيام المقبلة.