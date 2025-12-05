ويشهد مونديال 2026 لأول مرة تنظيمًا مشتركًا بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وبمشاركة 48 منتخبا، من بينها حضور عربي غير مسبوق يضم 7 منتخبات عربية.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تقسيم المنتخبات الـ48 إلى أربعة أوعية، يضم كل وعاء 12 منتخبا، على النحو الآتي:

الوعاء الأول:

كندا، المكسيك، الولايات المتحدة، إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا، ألمانيا.

الوعاء الثاني:

كرواتيا، المغرب، كولومبيا، أوروغواي، سويسرا، اليابان، السنغال، إيران، كوريا الجنوبية، الإكوادور، النمسا، أستراليا.

الوعاء الثالث:

النرويج، بنما، مصر، الجزائر، اسكتلندا، باراغواي، تونس، كوت ديفوار، أوزبكستان، قطر، السعودية، جنوب إفريقيا.

الوعاء الرابع:

الأردن، الرأس الأخضر، غانا، كوراساو، هايتي، نيوزيلندا، 4 منتخبات من الملحق الأوروبي، منتخبين من الملحق العالمي.

ومن المقرر أن تُحسم 6 بطاقات متبقية عبر الملحقين الأوروبي والعالمي في مارس 2026.

ويشارك في البطولة 7 منتخبات عربية هي: السعودية، الأردن، قطر، مصر، تونس، الجزائر، المغرب، بينما يخوض منتخب العراق الملحق العالمي على أمل خطف المقعد العربي الثامن.

وتنطلق مراسم القرعة اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025 عند الساعة 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة.