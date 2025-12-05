وجلس النجم المصري (33 عاما) على مقاعد البدلاء ولم يشارك في فوز ليفربول 2-0 على وست هام يونايتد، الأحد الماضي، كما شارك كبديل يوم الأربعاء في التعادل 1-1 أمام سندرلاند.

وسجل صلاح، الذي مدد عقده لعامين في أبريل الماضي، 5 أهداف في 19 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، لكنه عانى من أجل الوصول إلى المستوى الذي ساعد الفريق على الفوز بلقب الدوري العام الماضي.

وقال فان دايك للصحفيين عقب مباراة سندرلاند: "هكذا هو الحال دائما. لا يوجد لاعب يملك رصيدا غير محدود، يجب على الجميع تقديم أفضل ما لديهم. صلاح لم يقصر، لكن المدرب آرني سلوت اتخذ هذا القرار في آخر مباراتين. كلنا نريد مصلحة النادي. أنا متأكد تماما أن صلاح سيظل جزءا رئيسيا مما نحاول تحقيقه هنا لأنه لاعب رائع وأثبت ذلك باستمرار".

ويحتل ليفربول المركز التاسع في الدوري برصيد 22 نقطة من 14 مباراة، متأخرا عن المتصدر أرسنال بفارق 11 نقطة، رغم إنفاق 446 مليون جنيه إسترليني (594.52 مليون دولار) في فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد فان دايك أن الفريق بحاجة إلى استعادة صلاح لأفضل مستوياته، مضيفا: "لا يزال لاعبا رائعا ويجب ألا ننسى نجاحاته مع النادي التي يجب أن نقدرها جميعا".