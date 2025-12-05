ويملك مولر الذي انضم إلى فانكوفر في أغسطس قادما من بايرن ميونيخ، سجلا إيجابيا بمواجهة ميسي على مدى أعوام من مواجهاتهما على صعيدي الأندية والمنتخب.

لكن ابن الـ 36 عاما قال إن النتائج السابقة (فاز مولر بسبع من أصل عشر مواجهات جمعته بميسي) ستكون غير مجدية في نهائي الدوري الذي سيقام في فلوريدا.

وأضاف مولر: "أنظر إلى الماضي وأشعر براحة كبيرة حيال ذلك، لأنه أصبح جزءا من التاريخ، وخضت الكثير من التجارب الرائعة في تلك المباريات مع فرقي، لذا كان الأمر ممتعا"، في إشارة إلى انتصاراته على ميسي، ومنها فوز ألمانيا 1-0 على الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2014.

وأردف: "لكن هذا لا يهم حقا بالنسبة ليوم السبت، إنها مباراة جديدة".

وتابع قائلا: "ربما يمنحك ذلك الشعور بأنني دائما واثق من قدرتي على الفوز على أحدهم أو المنافسة معه كفريق وكفرد. لذلك لا أحتاج كثيرا إلى تاريخي كي أكون واثقا".

كذلك، قلّل مولر من أهمية تفوق فريقه على إنتر ميامي خلال المواجهة السابقة التي جمعتهما بنصف نهائي دوري أبطال الكونكاكاف عندما فاز وايتكابس على أرضه وخارجها، حاسما النتيجة الإجمالية بــ5-1.

وأوضح مولر "لقد فازوا على إنتر ميامي مرتين هذا الموسم. لكن ماذا يعني ذلك؟. يعطيك شعورا جيدا قليلا. لكن في النهاية، تُحسم المباراة على أرض الملعب وكذلك يوم السبت وفي المستقبل".