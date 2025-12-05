وحوّل منتخب فلسطين تأخره في المباراة صفر - 2 إلى التعادل 2 - 2 ليتصدر المجموعة الأولى مؤقتا.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي الذي نقلته صحيفة "الشرق الأوسط": "مواجهة نبني عليها للمستقبل، أمام منتخب عالمي، فريقنا كان يلعب بإصرار كبير، وأشكر اللاعبين على ذلك، نشكر منتخب تونس على الأداء وردة الفعل الرائعة. استطعنا زرع الفرحة للشعب الفلسطيني".

وعن تفوق منتخب فلسطين في الكرات الثابتة، واستغلالها بشكل جيد قال أبو جزر: "لدينا مدرب مختص بالكرات الثابتة وهو زياد عاشور، يعمل معنا بشكل دقيق ولدينا لاعبين يطبقون ذلك بشكل جيد".

وسجل منتخب فلسطين هدفيه من متابعة لكرة ثابتة أبعدها دفاع تونس إلى حدود منطقة الجزاء.

وأحرز أهداف تونس عمر العيدوني (16) وفراس الشواط (51)، وأدرك المنتخب الفلسطيني التعادل عبر حامد حمدان (61) وزيد قنبر (85).

ورفع المنتخب الفلسطيني رصيده إلى 4 نقاط، مقابل نقطة وحيدة لتونس.

وفي ذات المجموعة، تعادلت سوريا مع قطر بنتيجة 1-1، ليرفع منتخب "نسور قاسيون" رصيده إلى أربع نقاط ليحتل المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف فقط خلف فلسطين.

ويلتقي المنتخب السوري بنظيره الفلسطيني في الجولة المقبلة يوم الأحد القادم.