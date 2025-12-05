وقال لوبيتيغي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "المباراة كانت صعبة للغاية، لكننا قدمنا أداءً أفضل بكثير مقارنة بمباراتنا الأولى أمام فلسطين".

وأضاف: "كنا الطرف الأفضل في معظم فترات اللقاء، سيطرنا على الكرة وصنعنا العديد من الفرص المحققة، لكن التوفيق غاب عنا في اللمسة الأخيرة، وهذا ما يجعل التعادل نتيجة محبطة للغاية بالنسبة لنا".

وأشار المدرب الإسباني إلى أن فريقه :"كان الأقرب للفوز قبل أن يأتي التعادل في وقت قاتل".

وأبدى لوبيتيغي عدم رضاه عن بعض القرارت التحكيمية التي وصفها بالمؤثرة قائلا: " "أعتقد أن هناك ركلة جزاء واضحة لم تُحتسب لنا. تراجع الحكم عن القرار كان غريبا، وقد أثّر ذلك على مجريات المباراة".

وأوضح لوبيتيغي أن لاعبيه أظهروا روحا عالية ورغبة في القتال حتى الدقائق الأخيرة، مؤكدا أن الحظ لم يكن في صف الفريق، على حد وصفه.

ووفق لوبيتيغي فإن التركيز الآن منصب على مواجهة تونس الحاسمة، مضيفا: "علينا إعادة ترتيب الأوراق بسرعة. تنتظرنا مباراة مهمة يجب أن نكون فيها في أفضل جاهزية ذهنية وبدنية. أثق في قدرات اللاعبين وسنعمل على تصحيح الأخطاء من أجل تحقيق الفوز في اللقاء المقبل" .

ويحتل منتخب قطر المركز الرابع والأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة بعد خسارة وتعادل، ويأتي خلف منتخب تونس صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف فقط.