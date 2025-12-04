وظل حامل اللقب الذي أنهى فوزه 2-صفر على وست هام يونايتد، الأحد، أسوأ سلسلة نتائج له منذ أكثر من 70 عاما، في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 22 نقطة بفارق 11 نقطة عن أرسنال المتصدر بعد مباراة أخرى مخيبة لآمال جماهيره.

وأفلت ليفربول بفضل هدف التعادل المتأخر مما كانت ستصبح الخسارة العاشرة في آخر 14 مباراة بكل المسابقات.

وكان سندرلاند الذي المركز السادس برصيد 23 نقطة، الفريق الأفضل في معظم فترات المباراة، وبدا أنه في طريقه لتذوق طعم أول انتصار في أنفيلد منذ عام 1983، بعدما سجل طالبي هدف التقدم في الدقيقة 67 عندما فقد فيرجيل فان دايك قائد ليفربول الكرة، ثم سددها طالبي لتصطدم في المدافع الهولندي وتسكن شباك أليسون.

لكن الألماني فيرتز، أحد أبرز صفقات ليفربول الصيفية، احتفل بما ظنه أول أهدافه مع الفريق في الدقيقة 81 عندما وضع الكرة في الشباك.

وراوغ فيرتز اثنين من مدافعي سندرلاند قبل أن يسدد كرة قوية، لكن ارتطامها في موكيلي أدى إلى احتسابه كهدف عكسي.

وقال فيرتز لشبكة سكاي سبورتس: "أردنا تحقيق الفوز، لكن حظنا كان سيئا للغاية بالخروج بالتعادل".

وأضاف: "نسير في الطريق الصحيح للعودة، ونبذل قصارى جهدنا لنعود ونحقق الانتصارات. أردنا الفوز اليوم، ونريد أن نكون في صدارة الترتيب، وعلينا فقط مواصلة العمل بجد ونأمل أن تتغير الأمور".

وأهدر ويلسون إيزيدور لاعب سندرلاند فرصة رائعة لتسجيل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع عندما انطلق بسرعة نحو المرمى وراوغ أليسون لكن فيدريكو كييزا أبعد تسديدته من على خط المرمى.

واستبعد آرني سلوت مدرب ليفربول نجم فريقه محمد صلاح من التشكيلة الأساسية للمباراة الثانية على التوالي بسبب تراجع مستوى قائد منتخب مصر، لكنه شارك منذ بداية الشوط الثاني ومنح فريقه السرعة والحيوية المطلوبين بعد أداء باهت في الشوط الأول.