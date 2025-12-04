وسجل الإسباني ميرينو الهدف الأول برأسه بعد تمريرة عرضية من بن وايت في الدقيقة 11 ليواصل أصحاب الأرض مسيرتهم الخالية من الهزائم في كل المسابقات إلى 18 مباراة لكن بعد أمسية صعبة وعصيبة شهدت ضغطا قويا من برنتفورد.

وسدد كيفن شاده لاعب برنتفورد كرة في العارضة خلال الشوط الأول الذي خاضه فريقه بشكل جيد، وبدا أرسنال منهكا بعد الاستراحة حتى نجح ساكا في تهدئة المخاوف المتزايدة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ولم يكن اليوم سلسا بالنسبة لفريق ميكل أرتيتا، حيث عانى الفريق من بعض الإصابات، لكنه لن يكترث بذلك حيث ارتفع رصيد الفريق إلى 33 نقطة من 14 مباراة، بينما يملك سيتي 28 نقطة.

وقال أرتيتا "مررنا بأسبوع صعب للغاية، لكننا رغم ذلك قدمنا الأداء الذي ظهر اليوم أمام فريق منظم للغاية".

وأضاف "الأمر دائما غير مريح، لأن كل ما يحتاجه برنتفورد هو رمية حرة، لتدب الفوضى. الفوز بهدف واحد دون رد لا يكفي أمامهم، لكنني أعتقد أننا سيطرنا على المباراة وصنعنا أخطر الفرص".

وسيطر أرسنال على الشوط الأول لكنه تلقى تحذيرا عندما قابل شاده ركلة ركنية برأسه، والتي نجح حارس المرمى ديفيد رايا في تحويلها ببراعة لتصطدم بالعارضة.

وأطلق غابرييل مارتينيلي تسديدة فوق العارضة بينما تمركز مادويكي في أماكن جيدة في مناسبتين لكن ريكو هنري نجح في إبعاد الخطورة.

وزادت ثقة برنتفورد بعد الاستراحة وعندما أشرك المدرب كيث أندروز المهاجم البرازيلي إيغور تياغو الذي سجل 11 هدفا إلى جانب ميكل دامسغارد وجوردان هندرسون في الدقيقة 60، بعد استبعاد الثلاثة بشكل مفاجئ من التشكيلة الأساسية، زاد التوتر في جنبات الاستاد.

لكن أرسنال تعامل بهدوء مع سيل التمريرات العرضية والرميات الطويلة من جانب برنتفورد، وحسم ساكا المباراة في النهاية بتسديدة قوية تصدى لها الحارس كيفن كيليهير جزئيا، لكنه لم ينجح في منعها من عبور خط المرمى.

وكان مصدر القلق الوحيد بالنسبة لأرسنال هو رؤية المدافع كريستيان موسكيرا وهو يخرج من الملعب وهو يعرج، ثم تبعه لاحقا ديكلان رايس الذي قدم أداء قويا آخر في خط الوسط.

وحول ذلك قال أرتيتا "سنعرف المزيد غدا. يحتاجان إلى الخضوع للفحص. اضطر ديكلان للخروج من الملعب... لنرى من سيكون متاحا".

وتتوالى المباريات القوية والمثيرة أمام أرسنال، حيث سيتوجه للقاء أستون فيلا صاحب المركز الثالث يوم السبت المقبل.

ويخوض برنتفورد، الذي يحتل المركز 13 برصيد 19 نقطة، مباراة أخرى في شمال لندن يوم السبت أمام توتنهام هوتسبير.