وشهدت المباراة حصول آدم وناس، لاعب المنتخب الجزائري، على البطاقة الحمراء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي، وليحصد كل فريق أول نقطة له في النسخة الحالية من البطولة.

وكان المنتخب الجزائري توج بلقب البطولة في النسخة الماضية عندما تغلب على منتخب تونس 2-0 في المباراة النهائية.

وفشل المنتخب الجزائري في الثأر من خسارته بركلات الترجيح أمام المنتخب السوداني في دور الثمانية ببطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين التي أقيمت الصيف الماضي.