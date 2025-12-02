وساهم القائد سالم الدوسري بصناعة هدفي "الأخضر"، حيث مرر كرتين حاسمتين لفراس البريكان وصالح الشهري في الدقيقتين 55 و77 على التوالي، ليمنح السعودية التقدم.

وسجل غانم الحبشي هدف عمان الوحيد في الدقيقة 70، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة.

وهذا الفوز، يحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن المغرب، الذي تغلب في وقت سابق على جزر القمر 3 – 1.