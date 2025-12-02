المباراة اتسمت بالندية والإثارة، خاصة في شوطها الثاني، حيث تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب وأتيحت لهما العديد من الفرص التهديفية.

شهد الشوط الأول إهدار المنتخب المصري لفرصة التقدم عندما أضاع اللاعب عمرو السولية ركلة جزاء في الدقيقة 37 تصدى لها حارس مرمى الكويت بنجاح.

وفي الشوط الثاني، تمكن منتخب الكويت من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة 64 عن طريق المدافع فهد الهاجري، الذي استغل كرة عرضية وسددها في شباك الفراعنة.

وبينما كانت المباراة تتجه نحو فوز كويتي مفاجئ، تحصل المنتخب المصري على ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 88، نفذها بنجاح صانع الألعاب محمد مجدي أفشة، مسجلاً هدف التعادل ومنقذاً نقطة ثمينة لمنتخب بلاده.

بهذه النتيجة، يتقاسم المنتخبان نقاط المباراة الأولى في المجموعة التي تضم أيضاً منتخبي السعودية وعُمان، واللذين سيلتقيان في وقت لاحق.