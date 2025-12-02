وسجل منتخب المغرب، الذي يشارك بالفريق الثاني، مبكرا عن طريق سفيان بوفتيني في الدقيقة الخامسة، وأضاف زميلاه طارق تيسودالي وكريم البركاوي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين العاشرة والرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول على الترتيب.

وفي الشوط الثاني، أحرز منتخب جزر القمر هدفه الوحيد عبر (النيران الصديقة)، عقب تسجيل محمد بولاكسوت، لاعب منتخب المغرب، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 56.

وبتلك النتيجة، حصل منتخب المغرب الثاني على أول 3 نقاط في المجموعة، التي تشهد لقاء آخر في وقت لاحق من مساء الثلاثاء بين منتخبي السعودية وسلطنة عمان، فيما بقي منتخب جزر القمر بلا رصيد من النقاط.

يذكر أن متصدر ووصيف المجموعة، سوف يتأهلان للأدوار الإقصائية في المسابقة، التي تتواصل منافساتها حتى 18 ديسمبر الجاري.