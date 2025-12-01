وسجل هدف المباراة الوحيد مدافع "العنابي" سلطان البريك بالخطأ في مرماه (90+5).

وارتقت فلسطين إلى صدارة المجموعة الأولى مشاركة مع سوريا الفائزة على تونس بالنتيجة ذاتها في أولى مباريات المسابقة التي تستضيفها الدوحة حتى 18 الشهر الجاري.

وقدّم أصحاب الأرض أداء باهتا أغلب فترات المباراة التي شهدت تألق أشبال المدرب الوطني إيهاب أبو جزر حتى الدقائق الأخيرة التي شهدت هدف الفوز القاتل.

وقال أبو جزر "مبروك هذا الانتصار الرائع... مبروك لفلسطين وشعبها بداية، ومبروك للاعبين الأبطال الذي كانوا رجالا بحق وسجلوا انتصارا رائعا".

وأضاف "جاء الفوز على منتخب مونديالي وعلى أرضه، لقد قدّم اللاعبون أداء راقيا خصوصا في الشوط الثاني الذي شهد إهدار عديد الفرص، قبل خطف هدف الانتصار الثمين".

وختم "فخور بأداء اللاعبين وبالروح القتالية والعزيمة والإصرار الذي اظهروه، ونأمل في أن نواصل النسج على المنوال ذاته في البطولة".

ولم يجد "العنابي" حلولا في الشوط الأول بعدما واجه دفاعات صلبة للمنتخب الفلسطيني الذي حاول المباغتة عبر التحولات السريعة في أكثر من مناسبة من دون طائل.

وتحسن مردود أصحاب الأرض في الشوط الثاني، خصوصا عقب مشاركة ادميلسون جونيور الذي قدّم هدية على طبق لأحمد فتحي امام المرمى، لكنه لم يحسن التصرف (55).

وطالب أكرم عفيف بركلة جزاء بعدما تعرض لخطأ من المدافع مايكل تيرمانيني، لكن الحكم طالب مواصلة اللعب (66).

وانتفض "الفدائي" في الدقائق الأخيرة وبات الطرف الأفضل والأكثر استحواذا وتهديدا، ليهدر عدي الدباع فرصة بمواجهة الحارس محمود أبو ندى بعدما سدد بطريقة غريبة بجوار القائم (69).

وعاد المنتخب الفلسطيني ليهدر مجددا عندما هيأ زيد قنبر كرة أمام المرمى لأحمد القاق الذي سددها فوق العارضة (80).

وفرض المنتخب الفلسطيني على أصحاب الأرض التراجع للحفاظ على التعادل، لكن الثواني الأخيرة شهدت هدف التفوق عندما أرسل احمد القاق كرة عرضية حولها البريك بالخطأ في مرماه (90+5).





