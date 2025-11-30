وافتتح السويدي ألكسندر إيزاك التسجيل لليفربول في الدقيقة 60، قبل أن يضيف زميله الهولندي كودي خاكبو الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، مستغلا النقص العددي في صفوف ويست هام، الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه لوكاس باكيتا في الدقيقة 84، لحصوله على الإنذار الثاني.

وقرر آرني سلوت، مدرب ليفربول، استبعاد النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف الفريق، عن التشكيلة الأساسية للضيوف في خطوة مفاجئة من المدرب الهولندي.

وحتى مع مرور الوقت، لم يستخدم سلوت محمد صلاح ضمن البدلاء، وأبقاه حبيس الدكة.

وربما جاء قرار سلوت رضوخا لمطالبة العديد من المتابعين، استبعاد قائد منتخب الفراعنة، الذي قاد ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي الذي شهد تتويجه بجائزتي أفضل هداف وأفضل صانع ألعاب في المسابقة العريقة، بعد تراجع مستواه هذا الموسم.

واعتمد سلوت في خط الهجوم على ألكسندر إيزاك وفلوريان فيرتز وكودي خاكبو في المباراة التي أقيمت على ملعب لندن الأولمبي، قبل أن يدفع بالفرنسي هيوغو إيكيتيكي بدلا من إيزاك في الشوط الثاني، بينما بقي صلاح على مقاعد البدلاء.

ودخل ليفربول، الذي خسر أمام مانشستر سيتي ونوتينغهام فورست في مباراتيه الأخيرتين بالدوري الإنجليزي وأمام أيندهوفن الهولندي بدوري أبطال أوروبا، الأسبوع الماضي، المباراة بعدما تلقى 9 هزائم في مبارياته الـ12 الأخيرة بمختلف المسابقات، علما بأنه تكبد 7 هزائم خلال لقاءاته الستة الأخيرة في الدوري الإنجليزي.

وكان تراجع مستوى صلاح سمة من سمات تلك السلسلة، حيث فشل في التسجيل في خر أربع مباريات، علما بأنه أحرز 4 أهداف فقط بالدوري طوال الموسم.