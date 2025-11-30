وأكد نادي الزمالك في بيان عبر موقعه الرسمي أنه قد شدد في شكواه على تأثير الأخطاء التحكيمية على النتيجة النهائية للقاء، وأن الفريق كان يستحق الحصول على ركلة جزاء لصالح اللاعب الأنغولي شيكو بانزا، بخلاف إلغاء هدف صحيح للتونسي سيف الدين الجزيري دون سبب مفهوم لكل من تابع المباراة، بجانب إفراط الحكم في إشهار البطاقات الصفراء للاعبي الزمالك على مدار المباراة.

وتابع البيان: "يطالب الزمالك في شكواه للاتحاد الإفريقي بضرورة التدخل واختيار الحكام المناسبين للتقليل من ظاهرة الأخطاء التحكيمية التي تؤثر على نتائج الكثير من المباريات في البطولة، كما يطالب النادي بشكل عاجل من "كاف" بأهمية تواجد تقنية حكم الفيديو المساعد، في المباريات المقبلة بداية من مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات، لأن غياب تقنية الفيديو في المباريات تراه إدارة نادي الزمالك يؤثر على نزاهة المسابقة، وآن الأوان لاتخاذ القرارات التي من شأنها إصلاح منظومة التحكيم على مستوى البطولات الإفريقية ومنها كأس الكونفدرالية".

مدرب الزمالك يدافع عن حارس مرماه

دافع أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للزمالك عن حارس مرماه محمد صبحي، والذي ارتكب هفوة قاتلة تسببت في فقدان الفريق تقدمه 1 - صفر ليتعادل مع مضيفه كايزر تشيفز 1 – 1.

وقال عبد الرؤوف إن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام كايزر تشيفز رغم فشله في الحفاظ على التقدم حتى النهاية.

وأضاف في تصريحاته التي نقلها الموقع الرسمي للنادي: "أشكر اللاعبين على ما قدموه في المباراة، وفريق كايزر تشيفز له اسم كبير، ولكنه لم يصل لمرمى الزمالك في الشوط الأول، بينما كانت له فرصة واحدة في الشوط الثاني، في حين أهدرنا العديد من الفرص على مدار الشوطين، واستقبال هدفا من خطأ في الدقائق الأخيرة وهو مسؤوليتي الشخصية، ومحمد صبحي حارس كبير".

وتابع قائلا: "حصلنا على نقطة التعادل وسنستعد للمباريات المقبلة من أجل المنافسة على صدارة المجموعة".

واختتم عبد الرؤوف تصريحاته قائلا: "خسرنا نقطتين في مباراة السبت، واستقبال هدف من خطأ في أخر دقيقة يحزننا جميعا، والزمالك فريق كبير ينافس على كافة البطولات التي يشارك فيها".