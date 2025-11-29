وافتتح فودن التسجيل مبكرا بعد أقل من دقيقة من صافرة البداية، قبل أن يضاعف الكرواتي يوشكو غفارديول النتيجة في الدقيقة 25، مستفيدا من كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء، وبعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد للتأكد من صحة الهدف.

وقلّص دومينيك كالفرت-لوين الفارق لصالح ليدز مع مطلع الشوط الثاني، قبل أن يدرك لوكاس نميشا التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 68، رغم أن الحارس جيانلويجي دوناروما تصدى للمحاولة الأولى، إلا أن نميشا أودع الكرة المرتدة في الشباك.

وقبل نهاية اللقاء، عاد فودن ليسجل هدف الفوز الثالث للسيتي، بعد سلسلة من المحاولات الخطرة في الدقائق الأخيرة، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وبهذا الانتصار، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط خلف أرسنال المتصدر، فيما بقي ليدز يونايتد في المركز الـ18 برصيد 11 نقطة ضمن مراكز الهبوط.

تصحيح المسار بعد تعثّرين

وجاء هذا الفوز بعد خسارتين متتاليتين لمانشستر سيتي، الأولى في الدوري أمام نيوكاسل يونايتد، والثانية أوروبيا أمام باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا، ما جعل المباراة تمثل محطة مهمة لاستعادة التوازن.

وقال فودن عقب اللقاء: «كنت متعطشًا لإثبات قدرتي على التسجيل بعد إضاعة بعض الفرص سابقًا. سباق اللقب صعب، لكن الإيمان والتكاتف كانا حاسمين في النهاية».

من جانبه، أشاد غوارديولا بأداء لاعبه، معتبرًا أنه من أكثر اللاعبين قدرة على الحسم في الثلث الهجومي.

وفي المقابل، عبّر مدرب ليدز دانييل فاركه عن فخره بأداء لاعبيه، رغم الخسارة، مؤكدا أن فريقه قدّم شوطا ثانيا قويا وكان قريبا من الخروج بنقطة على الأقل.