واندلعت أزمة حادة بين لاعبي الفريقين عقب قيام بعض الجماهير بإلقاء آلة حادة باتجاه لاعب الأهلي محمود حسن تريزيغيه، ما أدى إلى اشتباكات محدودة بين اللاعبين بشأن الحصول على الأداة قبل تدخل حكم اللقاء.

وتدخل مدير الكرة في الأهلي، وليد صلاح الدين، بعد استحواذ لاعبي الفريق المصري على الآلة، لتسليمها إلى الحكم، إلا أن أحد لاعبي الجيش الملكي سارع إلى خطفها ومغادرة أرضية الملعب وسط حالة من التوتر.

وشهد الشوط الثاني اعتراضات متواصلة من جماهير الفريق المغربي على قرارات الحكم، إذ ألقت أعدادا كبيرة من الزجاجات على أرضية الملعب، لا سيما خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء، مما تسبب في حالة من الفوضى داخل المستطيل الأخضر.

وخلال الهجمة الأخيرة للأهلي، فوجئ لاعبو الفريق بقذف كرات من الجانب المغربي إلى داخل الملعب باتجاه الثنائي أحمد سيد زيزو وإمام عاشور، في محاولة لإيقاف الهجمة المرتدة قبل صافرة النهاية.

هدف مثير للجدل

وعلى صعيد النتيجة، انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم الجيش الملكي عن طريق محسن بوريكة في الشوط الأول، قبل أن يعادل تريزيجيه النتيجة للأهلي في الشوط الثاني.

حتى هدف الجيش الملكي لم يخل من الجدل، فركلة الجزاء جاءت بلمسة ذراع لاعب الأهلي، والتي كانت مضمومة خلف الظهر، مما أدى للمحللين بالتشكيك بصحة ضربة الجزاء.

وخلال تنفيذ ركلة الجزاء، دخل أكثر من 3 لاعبين للجيش الملكي لمنطقة الجزاء، قبل تنفيذ الركلة، مما دفع المحللين لاعتبارها ركلة باطلة، كان يجب إعادتها.

تعادل مرضي

وأعرب الدنماركي ييس توروب، مدرب الأهلي المصري، عن رضاه النسبي بالتعادل 1-1 أمام مضيفه الجيش الملكي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي أُقيمت على ملعب مولاي الحسن أمس الجمعة، منتقدًا في الوقت ذاته سلوك بعض الجماهير المغربية بعد إلقائها الزجاجات على أرضية الملعب.

وقال توروب في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "قلت سابقا إنها ستكون مباراة صعبة، وكنا ندرك حجم التحدي في الرباط. كان باستطاعة الفريقين تحقيق الفوز، سنحت للمنافس فرص كما سنحت لنا، وفي النهاية انتهت المباراة بالتعادل".

وأضاف المدرب الدنماركي: "لم يخطر ببالنا أن تُحتسب ضدنا ركلة جزاء لأنها لم تكن موجودة من الأساس، كما شهدت اللقطة دخولًا مبكرًا لبعض اللاعبين إلى منطقة الجزاء أثناء التنفيذ، وهو خطأ واضح. غياب تقنية حكم الفيديو المساعد مؤثر للغاية، تحدثت عن ذلك سابقًا، ولا أريد الخوض كثيرًا في التحكيم، لكن هناك خطأين واضحين كلفا الفريق الكثير".

وبهذه النتيجة، حافظ الفريق المصري على صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على يانج أفريكانز، الذي تعادل بدوره خارج أرضه مع شبيبة القبائل. وجاء الفريق المغربي في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، متقدمًا بفارق الأهداف عن الفريق الجزائري متذيل الترتيب.