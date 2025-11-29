ويستأنف الفريق الكتالوني حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني السبت عندما يواجه ألافيس في ثاني مباراة تقام على ملعب كامب نو الذي تم إعادة افتتاحه حديثا.

وقال فليك للصحفيين في مؤتمر صحفي الجمعة :" نحن جميعا في مزاج سيء بعد الهزيمة أمام تشيلسي".

وأضاف :"جميعنا نشعر بالحزن بشأن هذا لأننا كنا نعتقد أن بإمكاننا الفوز هناك ولكن لم يحدث هذا. انتهى الأمر. الآن نحن إيجابيون ونتطلع إلى المباراة المقبلة وبقية هذا العام".

وتابع قائلا: "أرى في التدريبات مزيدا من الديناميكية والحدة، وهذا ما افتقدناه أيضا في بعض اللحظات خلال مباراة تشيلسي".

وأكمل :"في النهاية، أعتقد أن لدينا المزيد من الثقة الآن عندما نستحوذ على الكرة، وعندما لا نستحوذ عليها، وهذا ما يجب أن نظهره".

وواجه دفاع برشلونة انتقادات عنيفة عقب الخسارة في لندن بثلاثية نظيفة ولكن فليك يشعر بأنه من غير العدل أن يتم توجيه اللوم كله إليهم.

وأوضح مدرب المنتخب الألماني السابق :" عندما نخسر ونتلقى ثلاثة أهداف، يصبح من السهل قول هذا"، مضيفا: "حسنا، لم تكن مباراة جيدة، ولكن لتوضيح الأمر، لكل الخبراء، ليس لديهم فكرة عن الطريقة التي نريد أن نلعب بها وما هو ضروري لتنفيذها. نحن لا نلعب بخط دفاع متقدم فحسب، بل نريد أن نضغط".

واختتم تصريحاته قائلا: "الأمر لا يتعلق بالمدافعين الأربعة فقط. الأمرر متعلق بلاعبي خط الوسط والمهاجمين، من حيث نبدأ بالضغط. هذا ما أريده من كل لاعب في الملعب. في النهاية يصل الأمر للمدافعين، وهذا غير عادل".