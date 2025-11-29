وتعادل الأهلي 1 - 1 خارج ملعبه مع الجيش الملكي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، حيث حول الفريق المصري تأخره بهدف في الشوط الأول من ركلة جزاء إلى التعادل بعد هدف من قائده محمود حسن "تريزيغيه".

وقال توروب في تصريحاته عقب المباراة: "ذكرت أمس أن المباراة ستكون صعبة، وكنا ندرك تماما حجم التحدي هنا في الرباط. كان بإمكان الفريقين تحقيق الفوز، المنافس حصل على فرص، ونحن أيضا كانت لدينا فرص واضحة، وفي النهاية خرج اللقاء بالتعادل".

وأضاف: "لم يخطر ببالنا أن تُحتسب ضدنا ركلة جزاء، لأنها لم تكن موجودة من الأساس، كذلك كان هناك دخول مبكر من بعض اللاعبين إلى منطقة الجزاء، وهذا خطأ واضح. عدم وجود تقنية (الفار) أمر تحدثت عنه أمس، وهو شيء مؤثر جدا، لا أريد الحديث عن التحكيم، لكن هناك خطأين واضحين كلّفا الفريق الكثير"، حسبما نقل موقع الأهلي الرسمي.

وأوضح توروب أن "الأداء كان أفضل كثيرا في الشوط الثاني، وكنا قريبين من الفوز رغم صعوبة الأجواء. والمنافس قد يحقق نتائج كبيرة على أرضه بسبب الدعم الهائل من جماهيره. الملعب كان رائعا، والأجواء عظيمة، لكن لم يعجبني إلقاء الزجاجات داخل الملعب".

وشدد توروب على أنه جاء إلى المغرب بحثا عن الفوز وليس التعادل، مضيفا: "حضرت من أجل الفوز، لكن في بعض الأحيان تكون الظروف حولك صعبة وتفرض عليك قبول نقطة خارج ملعبك. المهم أننا لم نخرج خاسرين".

واختتم توروب حديثه بالتأكيد على صعوبة المجموعة قائلا: "مجموعتنا من أصعب المجموعات في السنوات الأخيرة، وأي فريق سيأتي إلى هنا سيواجه نفس الصعوبات. تركيزي الآن منصب على تطوير أداء الفريق والاستعداد بقوة للجولات المقبلة".