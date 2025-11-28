وكتب الأهلي في بيان نشره على موقعه الرسمي: "انطلاقا من الثوابت الراسخة التي تأسس عليها النادي الأهلي، والقائمة على دعم أبنائه والوقوف بجانبهم، قرر محمود الخطيب رئيس النادي تكليف المستشار القانوني للنادي، بالانضمام، بعد التنسيق، لفريق الدفاع عن رمضان صبحي، بصفته أحد أبناء الأهلي، في الإجراءات القانونية المتداولة حاليا، وتقديم كافة أوجه الدعم القانوني اللازم، جنبا إلى جنب مع محاميه الخاص".

أضاف البيان: "كما تم تكليف المستشار القانوني الرياضي للنادي عبد الله شحاتة، بتقديم كل المساندة القانونية في قضية المنشطات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الفريق القانوني الخاص باللاعب".

ويواجه صبحي (28 عاما) قضيتين حاليا قد تعصفا بمسيرته الكروية، حيث أصدرت المحكمة الرياضية الدولية (كاس) حكما ضد اللاعب بإيقافه لمدة 4 أعوام في قضية التلاعب في عينة المنشطات.

كما أن اللاعب متهم حاليا أيضا في قضية تزوير محرر رسمي لأداء الامتحانات بدلا منه، حيث تأجلت القضية إلى 30 ديسمبر المقبل.

ويعتبر صبحي أحد اللاعبين الذين تدرجوا في فرق الناشئين بالأهلي، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول عام 2014.

إلا أنه رحل عن الفريق في سبتمبر 2020 بشكل مفاجئ إلى بيراميدز المصري، علما أنه خاض تجربة احترافية في الملاعب الإنجليزية مع فريقي ستوك سيتي وهيدرسفيلد تاون ما بين عامي 2016 و2019.