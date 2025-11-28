وتستضيف الولايات المتحدة نهائيات مونديال 2026 إلى جانب كندا والمكسيك. ،ستقام معظم المباريات، بما في ذلك المباراة النهائية، على الأراضي الأميركية.

وكان المنتخب الإيراني ضمن مقعده إلى كأس العالم الصيف المقبل في مارس، وتم تصنيفه ضمن المستوى الثاني في القرعة، وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقال المتحدث باسم الاتحاد الإيراني للتلفزيون الرسمي: "أبلغنا الفيفا أن القرارات المتخذة لا علاقة لها بالرياضة، وأن أعضاء الوفد الإيراني لن يشاركوا في قرعة كأس العالم".

وأفادت قناة "فارزيش 3" الرياضية، أن الولايات المتحدة لم تصدر تأشيرات دخول لبعض أعضاء الوفد الإيراني، بمن فيهم رئيس الاتحاد مهدي تاج.

وحسب القناة، حصل 4 أعضاء من الوفد، بمن فيهم المدير الفني للمنتخب الوطني أمير قلعة نويي، على تأشيراتهم للسفر إلى الولايات المتحدة.

وندد رئيس الاتحاد الإيراني بالقرار الأميركي، ووصفه بأنه "سياسي".

وأضاف لوكالة أنباء "مهر" المحلية: "أبلغنا الفيفا (جاني) إنفانتينو، أن هذا موقف سياسي بحت، وأن على الفيفا التوقف عن هذا السلوك".