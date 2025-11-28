وتعادل فريقا بلومينغ وريال أورورو 2-2 في إياب ربع نهائي الكأس، مما يعني تأهل الأول إلى قبل النهائي إثر فوزه 2-1 على منافسه ذهابا.

لكن الأحداث على أرض الملعب خيم عليها التوتر الشديد إلى حد العنف، بعد صافرة النهاية.

وفي مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي، شوهد لاعبو الفريقين يشتبكون، وتطور الأمر إلى تبادل بعض اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني اللكمات، في مشاهد صادمة.

واضطرت الشرطة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع، لوقف مشاهد العنف.

ووفقا لصحيفة "إل بوتوسي" البوليفية، بدأت المشاهد المؤسفة من سيباستيان زيبالوس نجم أورورو، الذي دفع لاعبي الفريق المنافس، كما أن زميله خوليو فيلا كان غاضبا أيضا ووجه لكمات أشعلت فتيل الفوضى.

كما اشتبك مارسيلو روبليدو مدرب أورورو، مع شخص من الجهاز الفني لبلومينغ، وسقط على ظهره.

وأشار تقرير المباراة إلى إشهار الحكم البطاقة الحمراء 17 مرة، 8 منها للاعبين في بلومينغ، و4 من أورورو، إضافة إلى 5 فنيين.